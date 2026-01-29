Del ciclismo amateur a la Vuelta a San Juan: quien es el guía del tándem que se animó entre los protagonistas

La Vuelta a San Juan tiene historias de todos los colores y la Willi Quintero (28) no pasa desapercibida. Es que el ciclista viene de otro palo, donde la camiseta de transpira de otra manera y el sacrificio parece doble. Este deporte lo trae básicamente desde la cuna y aunque siempre haya sido un espectador a la vera de la ruta, esta vez decidió romper las barreras, dejar la categoría libre por un momento y pelear con su equipo la competencia internacional. Quién es el pedalero del tándem que pasó del amateurismo al ciclismo profesional.

El ciclista hizo casi toda su vida en el Mogote, en Chimbas, y es el menor de cuatro hermanas. En 2016 empezó en el mundo del ciclismo tándem, en ese momento guiaba a José Álvarez y Mauricio Aguirre. Después de dos años, se largó a competir de forma individual, en la categoría de los libres: "Pedaleaba por hobbie", le había comentado el ciclista a Tiempo de San Juan , cuando recién daba sus primeros pasos como guía de María José Quiroga, la albardonera que después terminaría participando y consiguiendo una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Paraciclismo en Pista UCI .

Willi Quintero también participa de la categoría libres en el calendario y esta Vuelta a San Juan no se la quiso perder. Sintió condiciones y se animó pelearle a todos los nombres pesados: "Siempre me sentí ciclista libre, por más que estoy acá en la Federación. Esto es un nuevo paso para mí y una nueva temporada. Correr esta Vuelta a San Juan es un sueño y terminarla aún más, estoy más que feliz", aseguró post carrera.

"Llevo mucho tiempo corriendo, hace más o menos ocho años y no tengo el infanto. Empecé con el ciclismo adaptado siendo guía y por mientras corría en los libres hasta que empecé a tener un buen nivel", afirmó Willi, el representante de Oeste Neumáticos.

El ciclista contó cómo fue meterse a la Vuelta a San Juan y cómo cambió la exigencia una vez que se le dio rodaje a la edición 41 de la competencia internacional: "Pasé 4 años para recién hacer un podio en los libres. Esta es mi primera vez acá así tampoco puedo pretender demasiado, ya con terminar y estar en la pelea es buenísimo para mi".

Sobre el desafío de estar codo a codo con los pesos pesados, expresó: "Me animo a meterme con los protagonistas, pero no creo que tenga las piernas, estoy un poco atrasado. Trabajaré mucho en el invierno para llegar bien al año que viene, además, mi bici tiene ocho años a comparación de las que están acá", bromeó.