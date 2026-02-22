domingo 22 de febrero 2026

Liga Profesional

Con el sanjuanino Ladstatter de titular, San Lorenzo venció al Celeste cordobés y se prende en la pelea

El Ciclón fue contundente ante Estudiantes de Río Cuarto y le ganó 2-0 en el Estadio Pedro Bidegain. Agustín Ladstatter fue parte del equipo inicial y se fue reemplazado en el complemento. Vietto y Cuello anotaron los goles.

Por Agencia NA
Foto: Prensa San Lorenzo.

San Lorenzo, con varios problemas en el segundo tiempo, le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local y volvió al triunfo tras la derrota en el clásico ante Huracán y un muy mal rendimiento ante Unión de Santa Fe. Esta tarde fue otro, volvió a la senda del triunfo y el sanjuanino Agustín Ladstatter arrancó de titular.

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.

No bien inició el partido, Matías De Rittis encaró por la derecha a una muy mal parada defensa del elenco cordobés, centró con espacio a Vietto, quien la empujó sin problemas frente a una floja respuesta visitante para poner el 1 a 0 a los 30 segundos del partido.

San Lorenzo mantuvo la regularidad y se adueñó de la pelota para trasladar su juego al campo de la visita, que le cedió muchos espacios y tiempo para trasladar el ataque hacia el arco defendido por Agustín Lastra.

Para la segunda etapa, Estudiantes mantuvo el juego dominante que consiguió en el final del primer tiempo, gracias a la relajación de San Lorenzo por el 1 a 0, y lo tuvo en un arco al “Ciclón”, con mucho peso en el área y con más chances de empatar que del local por aumentar el marcador.

A falta de cinco minutos para el final, Cuello batalló contra la defensa de Estudiantes para ganar la pelota en ataque y tras un intenso empuje y un toque suave al arquero Lastra, el delantero puso el 2 a 0 a los 40 minutos del complemento.

