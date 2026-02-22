domingo 22 de febrero 2026

Alerta en México

Una de las sedes del Mundial en Guadalajara fue tomada por los narcos

La capital de Jalisco, sede del torneo de selecciones, sufrió un estallido de violencia luego de la muerte de un capo por parte de las Fuerzas Federales del país. Piden no salir de las casas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guadalajara, sede de cuatro partidos del Mundial 2026, sufrió un estallido de violencia luego de que el Gobierno de México confirmó que un operativo de fuerzas federales terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado Mencho, supuesto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, este capo era uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA. La recompensa por él era de 15 millones de dólares.

La respuesta narco fue inmediata, con bloqueos y vehículos incendiados en distinos puntos de Guadalajara, Mochoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas. También hubo comercios y autos incendiados. Un grupo de sicarios generó caos en el aeropuerto de la ciudad, se difundieron videos con corridas de los pasajeros.

El penal de Ixtapa fue atacado, incenciado y en el descontrol se fugaron varios presos. También hubo incendios en Puerto Vallarta, una ciudad con mucho flujo turístico.

Las autoridades debieron suspender el partido del torneo femenino, entre Chivas y América, los dos clubes más importantes del país. También, un match del torneo de Expansión.

La reacción oficial

Las fuerzas federales y estatales debieron reforzar la seguridad en diferentes puntos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público.

Lemus escribió en su cuenta de X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el "código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

En tanto, el gobernador del Estado occidental de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó en un mensaje de la red social que las fuerzas estatales y federales se mantienen despliegue para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas.

Como medida preventiva ante la escalada de la violencia, las autoridades de Nayarit anunciaron la suspensión el lunes de las actividades escolares.

El CJNG, fundado en 2009, es considerado una de las organizaciones criminales más violentas del país y fue designado como grupo terrorista por Estados Unidos, que lo vincula al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Los partidos en Guadalajara durante el Mundial

11 de junio de 2026: por el Grupo A, Corea del Sur vs. Ganador del repechaje UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o República de Irlanda).

18 de junio de 2026, por el Grupo A: México vs. Corea del Sur.

23 de junio de 2026 : por el Grupo K: Colombia vs. Ganador del repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

26 de junio de 2026: por el Grupo H: Uruguay vs. España.

