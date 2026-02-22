Vélez amargó a River con la ley del ex y lo hundió con su tercera derrota consecutiva

Vélez aprovechó el mal momento de River y se impuso por 1-0 en el Estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El gol tempranero de Manuel Lanzini, quien vistió la camiseta del Millonario, permitió al equipo de Guillermo Barros Schelotto mantener el invicto y recuperar la punta de la Zona A.

Para River no es un tropezón más, sino que profundiza la crisis que atraviesa el equipo. Con esta derrota, el equipo de Gallardo suma su tercera derrota consecutiva en el campeonato argetino: 1-4 vs Tigre, 0-1 vs. Argentinos y 0-1 vs. Vélez.

El panorama lo deja momentáneamente fuera de los ocho primeros de la Zona B y sufrió las lesiones de Juan Fernando Quintero y Franco Armani, complicando su situación de cara a los próximos partidos del torneo.

