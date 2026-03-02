Mientras se debate si habrá o no fútbol, en San Juan la Liga anunció que recién habrá partidos la próxima semana

El fútbol argentino atraviesa horas decisivas. Este martes, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunirá para definir si se levanta o no el paro de la novena fecha del Torneo Apertura, medida adoptada en repudio a la citación a indagatoria del presidente del organismo, Claudio Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

En ese escenario de tensión nacional, en San Juan la postura institucional fue, al menos en lo formal, más cautelosa. La Liga Sanjuanina de Fútbol no comunicó oficialmente que adhiera a un paro. Sin embargo, difundió el cronograma de la Fecha 5 del Torneo Apertura “Daniel Archilla” y los partidos recién aparecen programados desde el martes 10 de marzo.

La situación no es menor porque días atrás la Federación Sanjuanina de Fútbol —entidad distinta a la Liga— sí había confirmado su adhesión a la medida impulsada a nivel nacional. Son dos organismos diferentes, con competencias propias, aunque vinculados al esquema institucional del fútbol local.

En los hechos, más allá de la ausencia de un comunicado explícito sobre la adhesión o no al paro, la programación oficial deja en claro que este fin de semana no habrá actividad.

Según el cronograma difundido por la Liga, la Fecha 5 se jugará de la siguiente manera:

El martes 10 de marzo, desde las 17 en Primera (14:30 en Cuarta), se enfrentarán López Peláez ante Minero en cancha de López Peláez; Defensores de Argentinos frente a Villa Ibáñez en cancha de Peñarol; Marquesado contra Carpintería en el estadio de Marquesado; Atenas ante Rivadavia en cancha de Atenas; y San Lorenzo frente a Alianza en cancha de San Lorenzo.

Ese mismo martes, pero en horario nocturno —21:30 en Primera y 19 en Cuarta—, Trinidad recibirá a Sarmiento en su estadio, mientras que Colón jugará ante Desamparados en el Estadio Bicentenario.

La fecha se completará el miércoles 11 de marzo, también desde las 17 (14:30 en Cuarta), con los cruces entre Juventud Zondina y Peñarol en cancha de Juventud Zondina, y 9 de Julio frente a Unión en cancha de 9 de Julio.

Mientras en Buenos Aires se define si la pelota rodará o no en la Liga Profesional, en San Juan la certeza ya está marcada por el calendario: no habrá fútbol este fin de semana y la actividad oficial comenzará recién la próxima semana. Sin pronunciar la palabra “paro”, el mensaje llegó a través de la programación.