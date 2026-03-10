martes 10 de marzo 2026

Judiciales

Segunda condena por abuso sexual contra el médico sanjuanino Miguel Amado

El juez lo responsabilizó del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una paciente. Cabe destacar que la damnificada el mismo día que fue abusada por Amado, también la ultrajó un enfermero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El médico Miguel Amado tendrá que cumplir una pena de 4 años de prisión efectiva al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual simple.

El caso reviste una gravedad inusual y dramática debido al contexto de desprotección en el que se encontraba la víctima. Según se ventiló durante el proceso judicial, la mujer vivió una auténtica pesadilla el día de los hechos: no solo fue víctima del accionar delictivo de Amado, sino que, en la misma jornada y bajo circunstancias similares, también sufrió el abuso por parte de un enfermero del mismo Hospital de Pocito.

Un historial que se repite contra Miguel Amado

Esta sentencia no es la primera que recae sobre el profesional de la salud. Amado ya contaba con un antecedente previo por delitos de la misma índole, lo que agravó su situación procesal y reforzó el pedido de las partes querellantes y del Ministerio Público Fiscal de una pena efectiva.

Durante el debate, los testimonios y las pruebas periciales fueron determinantes para desestimar la estrategia de la defensa y confirmar el relato de la damnificada. La fiscalía había hecho hincapié en la vulnerabilidad de la paciente y en el abuso de poder ejercido por el médico, aprovechando su posición de autoridad y la confianza depositada en su rol profesional.

Una noche de terror para la denunciante

Lo que más conmocionó fue la revelación de que la víctima sufrió dos ataques en un lapso de pocas horas. El mismo día en que Amado perpetró el abuso, la mujer fue abordada y ultrajada por un enfermero. Esta coincidencia en el tiempo y el espacio puso bajo la lupa los protocolos de seguridad y ética del establecimiento donde se produjeron los hechos.

Pese a que la defensa intentó cuestionar la veracidad de los hechos, el juez interviniente consideró que el relato de la víctima fue coherente, sólido y respaldado por la evidencia técnica.

