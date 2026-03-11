Diputados: El peronismo quiere interpelar a Manuel Adorni por llevar a su esposa a Nueva York en viaje oficial

“El jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura”, expresó este miércoles el bloque de diputados de Unión por la Patria, al presentar un proyecto de resolución en el que impulsan la interpelación de Manuel Adorni.

Filosa El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos

Aclaración Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

El pedido del bloque que conduce Germán Martínez tiene que ver con la polémica desatada en torno al jefe de Gabinete, tras comprobarse que su esposa subió al avión presidencial para acompañarlo en el viaje oficial a los Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Diputados_UxP/status/2031736957768720754?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031736957768720754%7Ctwgr%5E3bc925b395285fd9310a5d7f2e0bad6db8dc3a11%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentario.com%2F2026%2F03%2F11%2Funion-por-la-patria-pide-la-interpelacion-de-adorni%2F&partner=&hide_thread=false En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.



El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/Zd6vqigwtJ — Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026

El proyecto presentado por los diputados de UP pide citar al jefe de Gabinete a fin de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional. “El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, expresa el texto, que invoca el siguiente temario:

Traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York en el marco de una comitiva oficial, especificando la partida presupuestaria afectada.

Detalle pormenorizado de su reciente traslado a la República Oriental del Uruguay en una aeronave privada durante el feriado de carnaval; debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento, dado el carácter ajeno a sus funciones públicas.

Cualquier otra utilización indebida de recursos públicos que surja del proceso de interpelación o de hechos de público conocimiento que comprometan la ética en el ejercicio de la función pública.

El pedido de interpelación establece que “la Cámara podrá abocarse al tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción del jefe de Gabinete de Ministros en la misma sesión en que se trate la interpelación aquí propuesta”.

La situación que involucra al jefe de Gabinete ya había motivado un pedido de informes del diputado nacional socialista Esteban Paulón, quien pidió saber quién pagó el viaje de la esposa de Adorni, qué rol cumplía en el mismo y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.

Cabe acotar que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete de Ministros “Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

Ese mismo artículo establece que el jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras, para informar de la marcha del Gobierno. Cosa que todavía no ha hecho hasta ahora Manuel Adorni, que asumió en su cargo el 4 de noviembre pasado.

El jefe de Gabinete debería dar ese primer informe de su gestión en el Senado, dado que la última vez que un jefe de Gabinete concurrió al Parlamento fue el 27 de agosto pasado a la Cámara baja.

Hablamos de Guillermo Francos, quien el año pasado acudió en tres oportunidades a la Cámara de Diputados (el 16 y el 29 de abril, y el citado 27 de agosto), en tanto que solo una vez lo hizo al Senado (el 26 de junio).

Una de las veces que lo hizo a Diputados, fue precisamente para ser interpelado. En efecto, el 29 de abril lo hizo para responder preguntas sobre la causa $LIBRA.

Qué argumentó Adorni

Cabe consignar que ante la consulta periodística sobre la presencia de su esposa en la comitiva que viajó a Estados Unidos, el jefe de Gabinete dijo que invitó a su esposa, Bettina Angeletti, a subir al avión, dado que ella inicialmente iba a viajar a Miami el 26 de febrero, pero hubo cambios en la agenda y él “quería que lo acompañe”. Aclaró que la presencia de su esposa “no le costó un solo peso al Estado”, y agregó que “son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, según señaló por A24.

En cuanto al viaje a Punta del Este durante el feriado de carnaval, declaró que “lo pagué todo yo, de punta a punta”, considerando que “son temas personales que yo no explico”.