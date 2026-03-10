Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: "Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó este martes que su esposa, Bettina Angeletti , formó parte del vuelo oficial que lo trasladó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

Durante una entrevista con la señal A24, el funcionario reconoció la presencia de su pareja en la aeronave y explicó que originalmente ella tenía previsto viajar a Miami el pasado 26 de febrero, aunque ese plan había sido postergado.

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, afirmó Adorni al ser consultado sobre el tema. Según detalló, su intención era que lo acompañara durante el viaje oficial y sostuvo que desde Presidencia le extendieron la invitación para sumarse al vuelo.

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, señaló.

El jefe de Gabinete se encuentra en Estados Unidos participando de Argentina Week, un evento que se desarrolla entre el 9 y el 12 de marzo y que reúne a funcionarios, empresarios e inversores. En ese contexto, también lanzó críticas al peronismo, al que acusó de haber dejado al país en una “tierra arrasada” tras años de gestión.

En relación con la presencia de su esposa en el vuelo oficial, Adorni insistió en que no representó un costo adicional para el Estado.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.