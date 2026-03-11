miércoles 11 de marzo 2026

Memoria, verdad, y justicia

Identifican los restos de 12 personas desaparecidas en el ex centro clandestino "La Perla"

A casi cinco décadas de los crímenes de lesa humanidad, se producen las primeras identificaciones de restos óseos en el predio de 'La Perla'. El hallazgo aporta evidencia física directa sobre el destino de los prisioneros en un centro por donde pasaron más de 2.200 personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras décadas de incertidumbre, la Justicia Federal y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) han confirmado un avance trascendental en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes de la última dictadura militar en Córdoba. Se ha logrado la identificación genética de 12 personas cuyos restos fueron hallados en excavaciones clandestinas dentro del predio militar de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) "La Perla".

image

El hallazgo y la metodología científica

Los restos fueron localizados en un sector específico denominado Loma del Torito. Las tareas de prospección y excavación, dirigidas por el EAAF bajo las órdenes del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, se intensificaron durante el año 2025. El éxito de esta campaña se debió a una combinación de factores:

  • Tecnología avanzada: Se utilizó tecnología LiDAR (detección por pulsos de luz láser), imágenes satelitales y análisis de fotos aéreas históricas.
  • Análisis histórico: Fue clave el cruce de testimonios con fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.
  • Cooperación institucional: El trabajo contó con la colaboración del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
  • Evidencia de "actividad antrópica": Los investigadores detectaron huellas de movimientos de tierra que sugieren que los cuerpos pudieron haber sido exhumados con maquinaria antes de 1979 para intentar borrar rastros.

El proceso de identificación y el acompañamiento a las familias

Aunque los análisis antropológicos forenses ya han determinado las identidades de estas 12 personas a principios de 2026, las autoridades han subrayado que la comunicación de los nombres será privada y gradual. El juez Vaca Narvaja aclaró que la información se hará pública únicamente con el consentimiento de las familias, quienes están recibiendo acompañamiento psicológico para procesar la noticia después de 50 años de búsqueda. El proceso legal para comprobar fehacientemente los fallecimientos continuará a través de diversas instancias judiciales.

Contexto histórico de "La Perla"

"La Perla" fue uno de los centros de detención más grandes de Argentina, operando principalmente entre 1976 y finales de 1978 bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 personas, de las cuales aproximadamente el 90% continuaban desaparecidas hasta estos hallazgos.

image
Foto hist&oacute;rica del archivo de la CONADEP

Foto histórica del archivo de la CONADEP

En 2016, una megacausa judicial ya había condenado a prisión perpetua a 38 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en este centro contra 711 víctimas. El actual hallazgo de restos óseos —que incluye fragmentos de cráneos, fémures y otros huesos— representa la primera evidencia física directa de este tipo encontrada en el predio desde el retorno de la democracia.

image

Financiamiento y apoyo estatal

El juez Vaca Narvaja destacó que estas campañas se llevan adelante como una "cooperativa en busca de los restos", contando con presupuestos del Consejo de la Magistratura y el apoyo logístico del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la municipalidad, quienes facilitan los medios para las excavaciones continuas.

