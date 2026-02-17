El sector más duro de la CGT marchará junto a las CTA el día del paro nacional

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran un grupo de sindicatos de la CGT y las dos CTA, ratificó hoy el paro con movilización al Congreso para el jueves, en rechazo al tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral.

Medida tomada Les descontarán el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral

De esta manera se diferenciaron de la conduccion de la CGT, que resolvió ir a un paro general pero sin movilización.

El paro y marcha será el jueves debido a que es el día que suena como más probable para que el proyecto de reforma laboral sea tratado en Diputados luego de haber recibido sanción del Senado la semana pasada.

“El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

En el comunicado, el dirigente agregó que “va a haber un día después, y vamos a tener que explicar dónde estuvimos parados: si facilitamos o resistimos el mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos”.

El FreSU movilizará en todas las provincias y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrará a partir de las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

Este espacio viene de realizar manifestaciones en las ciudades de Córdoba y Rosario en rechazo al proyecto oficialista, además de un paro y otra movilización al Congreso de la Nación el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado.

Está integrado por la UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros, por parte de la CGT y la mayoría de los gremios de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.