El tribunal que juzga a Cristina Kirchner se muda a Comodoro Py

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, será relocalizado en el edificio de Comodoro Py 2002 en el marco del plan de reformas edilicias impulsado por el Consejo de la Magistratura para la implementación del sistema acusatorio.

Las sedes de las avenidas Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950 profundizarán en los próximos meses las renovaciones de cara a la puesta en marcha del nuevo Código Acusatorio, prevista para el 20 de abril.

El foco estará puesto en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002, donde se decidió ampliar el espacio de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, área encargada de planificar y gestionar la asignación y distribución de causas, centralizar la programación y grabación de audiencias y realizar tareas administrativas para descomprimir el trabajo de los tribunales.

El año pasado se realizaron reformas en el segundo piso donde funciona la Cámara Federal, que también cuenta con su oficina judicial.

Según indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, con la reubicación de los juzgados nacionales que funcionaban en la planta baja y que ya operan en otras dependencias se reprogramó la redistribución de distintas áreas del edificio de Retiro para un mejor funcionamiento.

Entre las novedades figura la relocalización del TOF 7, que desde su puesta en marcha funciona en el Palacio de Justicia y es el único tribunal oral federal no asentado en el Polo Retiro.

El tribunal expuso recientemente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal al inicio del juicio por la causa Cuadernos, cuando se debatió la presencialidad del proceso oral y público.

La nueva ubicación permitirá al TOF 7 utilizar la denominada Sala AMIA, destinada a juicios orales de gran magnitud y modernizada y habilitada en diciembre pasado, además de otra decena de salas creadas y acondicionadas en el último año en el edificio.

De este modo, al igual que los otros tribunales federales porteños, el TOF 7 podrá realizar debates orales en la misma sede donde funciona, con acceso rápido a la documentación necesaria y con mecanismos simplificados para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la planta baja del edificio.

Según se detalló, la relocalización se concretará cuando finalicen los trabajos de infraestructura y sistema que se implementan en distintas etapas y no sería antes de mitad de año.

En paralelo, se profundizan las tareas en el edificio de la avenida Inmigrantes 1950, entre ellas el tendido de obra eléctrica en una estructura de más de 5.000 metros cuadrados.

Las obras forman parte del Plan General de Obras de mejoras edilicias y de implementación del Sistema Acusatorio, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico, fortalecer la infraestructura judicial y mejorar la prestación del servicio de justicia.

En 2025 se inició el proceso de reformas en los edificios de Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950, de cara a la implementación del nuevo Código Acusatorio, cuya entrada en vigencia había sido fijada para el 10 de noviembre y fue reprogramada para el 20 de abril.