miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

El tribunal que juzga a Cristina Kirchner se muda a Comodoro Py

Gracias al cambio, el TOF 7 podría utilizar la denominada Sala AMIA, destinada a juicios orales de gran magnitud y modernizada y habilitada en diciembre pasado.

Por Agencia NA
image

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, será relocalizado en el edificio de Comodoro Py 2002 en el marco del plan de reformas edilicias impulsado por el Consejo de la Magistratura para la implementación del sistema acusatorio.

Lee además
ordenan que cristina kirchner vuelva a cobrar pension por el fallecimiento de nestor kirchner y el gobierno apelara
Justicia

Ordenan que Cristina Kirchner vuelva a cobrar pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner y el Gobierno apelará
casacion dijo que no, y cristina kirchner seguira con tobillera
Recurso

Casación dijo que no, y Cristina Kirchner seguirá con tobillera

Las sedes de las avenidas Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950 profundizarán en los próximos meses las renovaciones de cara a la puesta en marcha del nuevo Código Acusatorio, prevista para el 20 de abril.

El foco estará puesto en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002, donde se decidió ampliar el espacio de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, área encargada de planificar y gestionar la asignación y distribución de causas, centralizar la programación y grabación de audiencias y realizar tareas administrativas para descomprimir el trabajo de los tribunales.

El año pasado se realizaron reformas en el segundo piso donde funciona la Cámara Federal, que también cuenta con su oficina judicial.

Según indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, con la reubicación de los juzgados nacionales que funcionaban en la planta baja y que ya operan en otras dependencias se reprogramó la redistribución de distintas áreas del edificio de Retiro para un mejor funcionamiento.

Entre las novedades figura la relocalización del TOF 7, que desde su puesta en marcha funciona en el Palacio de Justicia y es el único tribunal oral federal no asentado en el Polo Retiro.

El tribunal expuso recientemente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal al inicio del juicio por la causa Cuadernos, cuando se debatió la presencialidad del proceso oral y público.

La nueva ubicación permitirá al TOF 7 utilizar la denominada Sala AMIA, destinada a juicios orales de gran magnitud y modernizada y habilitada en diciembre pasado, además de otra decena de salas creadas y acondicionadas en el último año en el edificio.

De este modo, al igual que los otros tribunales federales porteños, el TOF 7 podrá realizar debates orales en la misma sede donde funciona, con acceso rápido a la documentación necesaria y con mecanismos simplificados para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la planta baja del edificio.

Según se detalló, la relocalización se concretará cuando finalicen los trabajos de infraestructura y sistema que se implementan en distintas etapas y no sería antes de mitad de año.

En paralelo, se profundizan las tareas en el edificio de la avenida Inmigrantes 1950, entre ellas el tendido de obra eléctrica en una estructura de más de 5.000 metros cuadrados.

Las obras forman parte del Plan General de Obras de mejoras edilicias y de implementación del Sistema Acusatorio, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico, fortalecer la infraestructura judicial y mejorar la prestación del servicio de justicia.

En 2025 se inició el proceso de reformas en los edificios de Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950, de cara a la implementación del nuevo Código Acusatorio, cuya entrada en vigencia había sido fijada para el 10 de noviembre y fue reprogramada para el 20 de abril.

Temas
Seguí leyendo

La inflación de alimentos continúa en alza y presiona el índice general: qué proyectan las consultoras

El sector más duro de la CGT marchará junto a las CTA el día del paro nacional

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia

Reforma laboral: ¿Qué pasa si llega a la Corte Suprema?

Reforma laboral en Diputados: El mileísmo firmará dictamen, con el artículo 44 cambiado

Estafa Libra: Hyden Davis le habría transferido un millón de dólares a un jubilado bonaerense

Criticaron su visita a La Rioja y Villarruel reaccionó: "Catadores de...

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el anuncio de megainversion en cobre sanjuanino, milei se reunio con ejecutivos de vicuna
Encuentro

Tras el anuncio de megainversión en cobre sanjuanino, Milei se reunió con ejecutivos de Vicuña

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias
Un hito para la salud provincial

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias

Por Miriam Walter
Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia video
Medio ambiente

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino
Ternura

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino