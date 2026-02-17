Criticaron su visita a La Rioja y Villarruel reaccionó: "Catadores de...

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó hoy a lo que definió como “operadores” y “catadores de ideologías” que la atacaron en redes sociales luego de que este fin de semana visitara la “Fiesta de la Chaya” en La Rioja, y se fotografiara junto al gobernador peronista Ricardo Quintela.

Escándalo Congreso: "La guerra de los despachos" ya tuvo un primer round entre Victoria Villarruel y una senadora del peronismo

Villarruel dijo en su cuenta de la red social X que su llegada a La Rioja, la 19na provincia que visita desde que asumió como Vicepresidenta, tuvo como objetivo “visitar desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos”, para mostrar a los argentinos “la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos emprendedores”.

Destacó que en el pasado, durante la pandemia “que nos tenía encerrados” por decisión del Gobierno de Alberto Fernández, “los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso”.

Villarruel salió de ese modo al cruce de críticas que le llegaron desde el propio partido de La Libertad Avanza, como la efectuada por la concejal de la capital riojana Luciana de León, quien aludiendo a la foto con Quintela expresó: “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja!”.

La edil libertaria había manifestado a través de sus redes sociales su critica a la foto con Quintela, a la que vinculó con “modelos populistas del interior profundo”, en provincias empobrecidas cuyos funcionarios “multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante”.

En su réplica de hoy, la vicepresidenta manifestó que “si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en Argentina”, subrayó.

“Siempre me siento muy feliz al recorrer las distintas provincias, porque acá está la verdadera argentinidad”, afirmó aludiendo a la recorrida en La Rioja que incluyó un parque eólico, una bodega, el parque de los dinosaurios en Sanagasta.