La inflación de alimentos continúa en alza y presiona el índice general: qué proyectan las consultoras

Luego del dato de 2,9% en enero y la vuelta atrás sobre la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de los alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación del segundo mes del año, según distintas consultoras privadas.

En medio de la polémica por la medición del INDEC sobre el IPC, la cual iba a ponderarse teniendo en cuenta las canastas de los años 2017 y 2018, la inflación de enero marcó su quinto mes en alza y se aceleró al 2,9%. En particular, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con un incremento de 4,7% y se ubicó como la división de mayor aumento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los informes preliminares de distintas consultoras sitúan una desaceleración de ese rubro, aunque continúa quedando por encima del 2%. Hay que remontarse a agosto del 2025 para encontrar un aumento inferior en los alimentos (cuando marcó 1,5%). Desde ese mes en adelante, se consolidó una tendencia ascendente con aceleraciones notables.

Distintos escenarios

Para EcoGo, la inflación de los aliementos ronda entre 2,6% y 2,8%. En la primera semana de febrero, la consultora ponderó una variación del 2,6% en los alimentos dentro del hogar (+0,7), mientras que los que se consumen fuera del hogar se sitúan en 2,4%, promediando entre ambos 2,6%.

Teniendo en cuenta la segunda semana del mes, ese índice se aceleró al 2,8%: dentro del hogar marcaron 2,9% (+0,9%) y fuera del hogar 2,1%, equilibrando una inflación del 2,8% para el rubro.

Así, EcoGo estima que el IPC de febrero se sitúe en torno al 2,7% y 3%. “Se registró una aceleración en el precio de la carne y aporta mayor presión al rubro en el cierre del mes”, señalaron desde la consultora.

Y agregaron que se prevén más aumentos en el componente de esparcimiento vinculados a la demanda estacional por los feriados del Carnaval, lo que “podría añadir una incendencia adicional sobre el nivel general de precios”.

Econviews arrojó una suba inferior, con 0,6% para la segunda semana. Entre ellos destacan la suba de la carne (+2,3%) y la baja de las verduras (-0,5%). Para las cuatro semanas, la consultora estima un aumento del 2,2% en el rubro.

Tras haber ponderadoun alza de 2,5% en la primera semana (1,6% mensual), la medición de LCG se disminuyó al 1% para la segunda semana (2,4% mensual).

Por su parte, Analytica también obtuvo una medición inferior al resto: en la primera semana consignó una variación del 0,6% en alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires (GBA), lo que ubicaría el promedio mensual en torno al 2,6%.

A pesar de que la inflación de enero registró el quinto mes en alza, desde Invecq indicaron que “esto no implica que el proceso de desinflación haya quedado atrás”, sino que “refleja la inercia propia de la dinámica inflacionaria, junto con la mayor incidencia de componentes estacionales y regulados que, tras haber contribuido trasitoriamente a moderar el índice a mediados de 2025, hoy están ejerciendo presión alcista sobre el nivel general”.

La consultora estima una inflación menor a la de enero a través del IPC Invecq, actualmente corriendo a una velocidad mensual de 2,7% y que prevén que cierre febrero en 2,5%, continuando con una “leve desaceleración”.

“Los procesos de desinlfación no son líneales. Aunque desde fines del 2025 la suba de precios parece haberse ubicado en un esclaón algo más elevado, la trayectoria sigue fuertemente condicionada por la dinámica de los estacionales y regulados, algo que probablemente se repita en lo inmediato”.

Para el primer semestre del 2026 -que abarca los primeros seis meses del año-, Invecq proyectó una inflación del 2,2% que luego caerá al umbral del 1,5% en el segundo semestre, cerrando el año en la zona del 25% anual.

Tras la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y luego de que se de marcha atrás para la nueva metodología de medición del IPC, la inflación del primes mes del año se aceleró al 2,9%.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).