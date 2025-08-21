Intentó prender fuego a su ex en 25 de Mayo: en junio la mujer ya lo había denunciado por una golpiza

A última hora de este miércoles se dio a conocer que una mujer, oriunda de 25 de Mayo , había sido víctima de un gravísimo hecho de violencia de género. Su expareja la roció con nafta y en innumerables ocasiones la amenazó con prenderla fuego.

Lo más grave de este caso, es que este sujeto ya cuenta con una denuncia en su contra . En junio, la mujer lo denunció en UFI CAVIG por un hecho de lesiones. La audiencia contra él se iba a realizar el pasado 19 de junio, pero este no compareció ante el juez porque no le informaron bien cuándo era la audiencia.

Da la casualidad que un día después ocurrió este episodio, donde este hombre identificado como Jorge Mercado roció con nafta y amenazó con prender fuego a su expareja.

La justicia ahora lo investigará por dos hechos. La mujer solo denunció el de junio, pero expresó que habría vivido en un contexto de violencia con Mercado, es decir, que existirían otros hechos donde hubo agresiones físicas y mentales. Expresó que nunca dejó de amedrentarla.

Provisoriamente, Marcado ahora quedó detenido en calidad de autor por el delito homicidio agravado por el vinculo y por ser en contexto de violencia de género en grado de tentativa, pero también se le sumará el de lesiones que fue denunciado en junio.

La causa ahora está siendo investigada por el fiscal Mario Panetta y la fiscal coordinadora Claudia Ruiz Carignano de UFI CAVIG.