Atrapan a un sujeto con marihuana y manejando con documentación trucha

Un procedimiento policial realizado en inmediaciones del Parque de Mayo en Capital terminó con la aprehensión de un sujeto que circulaba en actitud sospechosa y con documentación adulterada, además de llevar marihuana.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la División Comando Urbano detectaron un vehículo que realizaba maniobras peligrosas al intentar ingresar al Parque por calle 25 de Mayo, luego de notar la presencia de los uniformados.

Al entrevistarlo, el conductor presentó únicamente la tarjeta verde del rodado y una licencia de conducir adulterada. Durante la inspección, los policías también hallaron 8 gramos de marihuana, que fueron secuestrados junto con el vehículo.

El individuo quedó vinculado a un procedimiento especial de Flagrancia por adulteración de documento público y tenencia de estupefacientes. Ahora deberá responder ante la Justicia por ambos delitos. En el procedimiento trabajó la División del Comando Urbano compuesto por el cabo Zeidán, oficial Pérez, sargento González y agente Cáceres.