miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Partido de ida

River va por el primer boleto: recibe a Palmeiras por los cuartos de la Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo tendrá un lindo partido esta noche, cuando le toque enfrentar al equipo carioca en el Monumental. Todo el detalle del encuentro de ida.

Por Antonella Letizia
image

Este próximo miércoles desde las 21.30, River recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Quien se imponga en esta serie, se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito. A continuación, los detalles del partido en el que impartirá justicia Jesús Valenzuela.

Lee además
con uno menos, river le gano 2-1 a estudiantes y volvio a la cima de su grupo
Liga Profesional

Con uno menos, River le ganó 2-1 a Estudiantes y volvió a la cima de su grupo
Nicolás Otamendi ve complicado volver a instalarse en Argentina.
Declaraciones

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de un importante triunfo frente a Estudiantes por 2-1 en condición de visitante y el DT se fue de La Plata con varias conclusiones positivas. La principal pasa por el cambio de esquema: en UNO presentó una innovadora línea de tres defensores (3-5-2) le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Con decisiones por tomar, el DT debe definir al sustituto de Giuliano Galoppo en el mediocampo, puesto que podría ser ocupado por Kevin Castaño, uno de los que corre con ventaja por sobre Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina. También se espera el regreso de Gonzalo Montiel al carril derecho de la defensa, en reemplazo de Fabricio Bustos. La principal duda, sin embargo, se centra en la dupla de la zaga central: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

River se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay por penales, luego de igualar 1-1 en el resultado global (0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta). El Millonario llega a este duelo en un momento de confianza: es líder de la tabla anual, puntero de la Zona B del Torneo Clausura y solo perdió dos partidos en 90 minutos en lo que va del año.

Este será el tercer cruce de eliminación directa entre ambos equipos en la Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, en las semifinales de 1999 y 2021, el vencedor fue Palmeiras. El antecedente más reciente trae malos recuerdos a la gente de Núñez: a la derrota se sumó la polémica anulación de un gol de Montiel en Brasil. A pesar de que la Banda ganó 2-0 en la vuelta, la derrota 3-0 en la ida en el Monumental sentenció la serie, y el equipo de Gallardo se despidió del certamen.

Palmeiras llega con la moral por las nubes al cruce de cuartos de final, donde se metió tras eliminar abruptamente a Universitario (4-0 en el global). Con un triplete de Vitor Roque y un gol de Lucas Evangelista, el equipo de Abel Ferreira aplastó 4-1 a Internacional en el Brasileirão. Con esta victoria, el Verdão se mantiene como el único escolta en el campeonato local, a solo un punto del líder Flamengo.

De cara al choque del miércoles en Buenos Aires, Ferreira tiene dos dudas. En el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, pelea con Khellven por un lugar, y en la mitad de la cancha aparece como una variante Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once por Evangelista.

La formación de River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Temas
Seguí leyendo

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

Copa Davis: Argentina ya tiene adversario para cuartos del Final 8 en Bolonia

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Escándalo y crisis en San Lorenzo: quedó declarada la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente

Copa Libertadores: Racing le ganó a Velez y define la serie en Avellaneda

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing.  video
Un partidazo

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos y sus diferentes opiniones sobre el veto presidencial y la Ley de Presupuesto Universitario. video
Videonota

La nueva grieta: el veto al presupuesto universitario divide opiniones entre los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria
En San Juan

Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido
Para tener en cuenta

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido

Ingresantes de la Policía de San Juan (foto ilustrativa).  
Escenario complejo

Revuelo entre los aspirantes de la Policía de San Juan por un curso de nivelación "eliminatorio"