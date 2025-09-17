Copa Davis: Argentina ya tiene adversario para cuartos del Final 8 en Bolonia

Argentina se enfrentará con Alemania definida la conformación del Final 8 de la Copa Davis, que se llavará adelante del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.
La Argentina se debe enfrentar a un duro rival en los cuartos de final de la Copa Davis, en este novedoso Final 8 que se disputará en la ciudad italiana
República Checa ganó el sorteo por el cuarto lugar de la preclasificación y quedó emparejada con España.
Italia, campeón defensor, se medirá ante Austria y Francia con Bélgica. Los ganadores de estas dos series se verán en instancia de semifinales.
El reglamento indica que es al mejor de tres partidos, con dos juegos de singles y uno de dobles y en cuánto a la planificación, todavía no se conoce el fixture.
Participaron del evento Feliciano López (director del torneo), Angelo Binaghi (presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel), Andrea Abodi (ministro de Deportes y Juventud), Giammaria Manghi (Coordinador de Políticas Deportivas de Emilia Romaña) y Roberta Li Calzi (concejala de Deportes y Presupuestos de Bolonia).
FUENTE: Crónica