miércoles 17 de septiembre 2025

Ilusión intacta

Copa Davis: Argentina ya tiene adversario para cuartos del Final 8 en Bolonia

La Argentina se debe enfrentar a un duro rival en los cuartos de final de la Copa Davis, en este novedoso Final 8 que se disputará en la ciudad italiana

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alemania será el rival de Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis.

Argentina se enfrentará con Alemania definida la conformación del Final 8 de la Copa Davis, que se llavará adelante del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

República Checa ganó el sorteo por el cuarto lugar de la preclasificación y quedó emparejada con España.

Italia, campeón defensor, se medirá ante Austria y Francia con Bélgica. Los ganadores de estas dos series se verán en instancia de semifinales.

El reglamento indica que es al mejor de tres partidos, con dos juegos de singles y uno de dobles y en cuánto a la planificación, todavía no se conoce el fixture.

Participaron del evento Feliciano López (director del torneo), Angelo Binaghi (presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel), Andrea Abodi (ministro de Deportes y Juventud), Giammaria Manghi (Coordinador de Políticas Deportivas de Emilia Romaña) y Roberta Li Calzi (concejala de Deportes y Presupuestos de Bolonia).

Así quedaron los Cuartos de Final del Súper 8 de la Copa Davis

  • Italia vs. Austria
  • Francia vs. Bélgica
  • Rep. Checa vs. España
  • Argentina vs. Alemania

FUENTE: Crónica

