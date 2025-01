Copa Davis: Argentina ganó en el dobles y pasó al frente en la serie ante Noruega

La Selección Argentina de Tenis YPF no pasó sobresaltos y venció a Noruega en el dobles de la serie que enfrenta a ambos países por un lugar en la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025 . La dupla compuesta por Horacio Zeballos (7º del mundo en dobles) y Andrés Molteni (22) se impuso con autoridad ante Casper Ruud (5º en singles) y Viktor Durasovic (434º en dobles), por 6-2 y 7-5.

Con este resultado, el combinado conducido por Javier Frana quedó 2-1 arriba y ahora llegará el turno de los duelos entre los singlistas emparejados: Tomás Etcheverry (42º) irá ante Ruud y, en caso de ser necesario, Mariano Navone (49) vs. Nicolai Budkov Kjaer (506º).

El encuentro que abrió la actividad de este viernes en el Fjellhamar Arena, a 17 kilómetros de Oslo y con capacidad para 2.000 espectadores, contó con ventaja albiceleste desde el inicio. En los primeros turnos de saque de los escandinavos, Molto y Cebolla quebraron lo que les allanó el camino para cerrar el parcial 6-2. Sólidos en la red y con un 62 por ciento de los puntos ganados con el segundo servicio de los contrincantes, la dupla nacional se hizo cargo de la diferencia en el ranking.

La segunda manga fue más pareja. Los escandinavos lograron retener sus turnos desde la línea de saque y todos los games, excepto el séptimo, lo definieron ambos dúos sin chances de rotura para los rivales. Pero todo cambió en el 11º game, cuando Argentina obtuvo y el tan deseado quiebre que facilitó el camino para que Molteni sellara el triunfo, por 7-5.

Horacio Zeballos, que no era tenido en cuenta por Guillermo Coria en la anterior gestión del equipo nacional, cumplió a la perfección en su vuelta. El ex número uno del mundo en dobles -es el primer argentino en llegar a ese puesto en alguno de los ranking de la ATP- no sufrió puntos de quiebre en contra con su saque y a los 39 años mostró que sigue vigente.

Lo que sigue en la serie de Argentina ante Noruega en Oslo

En el siguiente turno, llegará el duelo entre los número uno de cada equipo. Tomás Etcheverry irá ante el ídolo local y Top 5 del ranking de la ATP, Casper Ruud. En caso que se dé la lógica y el nórdico se imponga en el partido, todo lo definirán Navone y Budkov Kjaer, que el jueves hizo trabajar más de la cuenta a Tommy.

El ganador de esta llave se clasificará para la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025, instancia en la que espera Países Bajos -subcampeón vigente de la competencia- y que se desarrollará en septiembre. La Ensaladera de Plata tendrá dueño en noviembre, cuando en Bologna se midan las mejores ocho selecciones del mundo.

