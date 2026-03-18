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Viento a favor

Juicio por YPF: la Justicia de EEUU benefició a Argentina y suspendió todas las demandas

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York, hasta que se defina la cuestión de fondo.

Por Agencia NA
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La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

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La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

FUENTE: Agencia NA

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