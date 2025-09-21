domingo 21 de septiembre 2025

Atención: los quirófanos móviles llegan de manera gratuita a barrios de Chimbas y Rawson

Uno de esos lugares estratégicos es el Polideportivo Las Chacritas, en 9 de Julio (Ruta 20 y Gregorio Rombola), de 8 a 11, donde se realizan esterilizaciones y vacunaciones de caninos y felinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los quirófanos de atención canina y felina se desplazarán a diferentes departamentos. En esta oportunidad funcionarán en Chimbas, en la Comisaría Departamental 2 (calle Díaz 700 norte, ingreso por Barrio Conjunto XII), el lunes, martes y viernes de 8 a 11.

Por su parte, en Rawson se trabajará en el Barrio Textil (calle Proyectada, manzana G casa 15), los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, y los martes también por la tarde, de 14 a 17.

Las intervenciones requieren turno previo, que puede solicitarse al 4305937, de lunes a viernes de 8 a 12, y el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas para garantizar el bienestar animal.

Para que los animales puedan ser esterilizados, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 6 meses y 10 años de edad.
  • No presentar signos visibles de enfermedades.
  • En el caso de las hembras, no deben estar en celo ni preñadas, y deben haber pasado al menos 45 días desde su último parto.
  • Presentarse en ayuno de agua y comida durante al menos 8 horas previas a la cirugía.
  • Si se sospecha que el animal podría tener una afección o condición previa, se recomienda consultar previamente a un veterinario de confianza para realizar un chequeo prequirúrgico.
