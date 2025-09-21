Atención: los quirófanos móviles llegan de manera gratuita a barrios de Chimbas y Rawson

Los quirófanos de atención canina y felina se desplazarán a diferentes departamentos. En esta oportunidad funcionarán en Chimbas, en la Comisaría Departamental 2 (calle Díaz 700 norte, ingreso por Barrio Conjunto XII), el lunes, martes y viernes de 8 a 11.

Por su parte, en Rawson se trabajará en el Barrio Textil (calle Proyectada, manzana G casa 15), los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, y los martes también por la tarde, de 14 a 17.

Las intervenciones requieren turno previo, que puede solicitarse al 4305937, de lunes a viernes de 8 a 12, y el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas para garantizar el bienestar animal.

Para que los animales puedan ser esterilizados, deben cumplir con los siguientes requisitos: