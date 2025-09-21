domingo 21 de septiembre 2025

FestiJoven 2025

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

En inmediaciones del Parque de Mayo, cientos de personas se convocaron para disfrutar de la propuesta que comprende juegos, competencias, sorteos y bandas en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este 21 de septiembre se festeja el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, por lo que de costumbre el Parque de Mayo se convirtió en el epicentro de las celebraciones con la presencia de cientos de sanjuaninos, que desembarcaron con picnics y que participan de juegos, competencias y sorteos.

¡ya se empieza a palpitar el festijoven 2025 en el parque de mayo!
¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!
video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de ullum
Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Además, con un escenario imponente, bandas locales, algunas muy conocidas y otras que harán su debut en el lugar, encarnan el FestiJoven 2025, un entretenimiento para toda la familia.

Afortunadamente, el clima acompañó y ofreció una linda tarde al aire libre para aquellos que desplegaron sus manteles, sillas y sillitas en el verde césped ubicado en 25 de Mayo, Urquiza, Avenida Libertador y Las Heras.

A lo largo de la jornada, se espera que en el escenario estén La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega, además de la presencia del DJ Leo Franovich, conocido por haber compartido escenario con Bizarrap y Fer Palacio.

Los conductores de la jornada son Vicky Vedia y Luis Linares, quienes tendrán la misión de guiar un espectáculo organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

Por Ana Paula Gremoliche

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Único e imperdible

Puchuzún florece entre hermosos y relajantes paisajes

Por Jorge Balmaceda Bucci
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Torneo Clausura

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba

En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

