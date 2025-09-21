Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

Este 21 de septiembre se festeja el Día de la Primavera y el Día del Estudiante , por lo que de costumbre el Parque de Mayo se convirtió en el epicentro de las celebraciones con la presencia de cientos de sanjuaninos, que desembarcaron con picnics y que participan de juegos, competencias y sorteos.

Galería de fotos ¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Además, con un escenario imponente, bandas locales, algunas muy conocidas y otras que harán su debut en el lugar, encarnan el FestiJoven 2025 , un entretenimiento para toda la familia.

828e7d58-aca2-4c34-9aba-f9045f571cc7

Afortunadamente, el clima acompañó y ofreció una linda tarde al aire libre para aquellos que desplegaron sus manteles, sillas y sillitas en el verde césped ubicado en 25 de Mayo, Urquiza, Avenida Libertador y Las Heras.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El público encendido en el FestiJoven 2025 Una multitud se acercó al Parque de Mayo y allí no sólo celebra del Día de la Primavera y del Estudiante, sino que también disfruta de los shows de bandas en vivo y del entretenimiento arriba del escenario. Más info en @tiempodesanjuan #diadelestudiante #diadelaprimavera #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

A lo largo de la jornada, se espera que en el escenario estén La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega, además de la presencia del DJ Leo Franovich, conocido por haber compartido escenario con Bizarrap y Fer Palacio.

d02030cc-e8f2-4d4c-9deb-7a3760d76f8e

Los conductores de la jornada son Vicky Vedia y Luis Linares, quienes tendrán la misión de guiar un espectáculo organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

f6ecebcb-4e0d-42fd-a2ce-1173f59c6310

0d019e1a-f91b-452b-85bb-f587743fa1b3

d57d29bb-65c6-4013-83e7-80661ff5f9f1

e89326ec-ee48-44ac-afaf-7351d84c46c5

f384edc8-f864-4c39-93ee-f4ecc13a0ae6

19430549-56cd-4a6a-a96c-b3291c93e4de