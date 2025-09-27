sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Parto Respetado

Parir acompañada en San Juan: en casa o en un hospital, así es el trabajo de las doulas

Ana Lucero es acompañante perinatal y trabaja guiando a mujeres antes, durante y después del parto. Entre sus servicios ofrece desde el alquiler de una pileta para parir en el agua hasta telas para dar a luz suspendida. Cómo funciona el mundo de las acompañantes perinatales que cada vez ganan más adeptas en San Juan.

Por María Agostina Montaño
WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.06.09

Ana Lucero conoció de cerca lo que significa atravesar partos difíciles. En tres de sus cinco embarazos, sufrió situaciones que la marcaron para siempre y que la llevaron a buscar otra manera de parir, lejos de los hospitales y las clínicas donde, según cuenta, fue víctima de violencia obstétrica.

Lee además
¿domingo de sol y mucho calor?: mira como estara el tiempo en san juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
video: el tunel verde que enorgullece a los albardoneros video
Rinconcitos Sanjuanino

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros

Esa experiencia personal la transformó. Hoy, Ana acompaña a otras mujeres en el camino hacia la maternidad como doula o acompañante perinatal, una figura que busca sostener, guiar y velar por los derechos de las madres.

“Existe una ley que garantiza un parto humanizado, pero en la práctica no se cumple en la mayoría de los casos”, aseguró. Con su proyecto Mamá Toto Partería Autónoma, en los últimos tres años acompañó a 26 mujeres en San Juan. Solo cuatro de ellas optaron por parir en casa, mientras que el resto lo hizo en distintas clínicas de la provincia, siempre con su apoyo cerca.

“Todo ese dolor que sufrí dentro de ese quirófano fue lo que me llevó a buscar información sobre qué era la violencia obstétrica. En ese entonces no la conocía”, relató.

Años después, durante la pandemia, había decidido parir en casa, pero las restricciones de circulación complicaron el plan y terminó en el Hospital Rawson. Allí también vivió momentos complicados: “Entre contracción y contracción yo defendía mis derechos sola, y en un momento entró la jefa de residentes a los gritos. Fue muy difícil”, recordó.

Su mejor experiencia llegó con el nacimiento de su tercer hijo. Parió en su casa, con la compañía de su pareja, Rafa, y su sobrina. “Fue la libertad plena, el amor en casa. Durante meses la gente entraba y lloraba de la paz que se respiraba. Yo estaba nueva, no parecía que había parido”, contó. Esa vivencia terminó de convencerla: quería acompañar a otras mujeres en sus partos. Se formó en San Juan junto a un grupo reducido de doulas, en un curso dictado por una referente nacional.

Embed - Mamatoto Parteria Autónoma on Instagram: "Hoy 6 de junio es el día mundial del parto en casa y no podía pasar el día sin escribir algo, solo que también es el cumpleaños de mi bebé más pequeño Lila Caetano! Y estuvimos de festejo. Así que antes que termine el día paso compartir: Siento que parir en casa es volver a la raíz, volver a lo primordial, sentir a tu bebé, elegir y sentir hasta en las venas cada paso que dan juntxs vos y bebé! Y después te da poder de creer. Creer en vos misma como nunca lo habías hecho, tanto que temblas entera de como te atravesó su paso por tu cuerpo. Cómo se escucha al final del video... Se trata de ser una con la vida y confiar plenamente en que vos sabés cómo hacerlo. Xq sabes perfectamente como hacerlo, y nadie puede darte más conocimiento de tu cuerpo que vos misma. . Dejate llevar te dicen, y como se hace? Me preguntaba a mi misma. Pues la respuesta estuvo en el amor. El parto fisiológico se trata de un juego de hormonas que intervienen cuando deben para dejar funcionar la máquina perfecta de ingeniería única que es una mujer que puede gestar en salud y por lo tanto parir a su bebé sin ningún problema. Sabías que si podés gestar, podés parir? Cómo el cuerpo, con lo perfecto que es, va a generar vida si no puede dejarla salir de si mismo? Haciéndome estás preguntas entendí que esas hormonas son lo más importante y de que modo se generan: sintiendo amor. Así que en mi 3er trabajo de parto cuando sentía el dolor de las contracciones solo pensé en amor, en mi bebé, en él llegando a mis manos, y llore de amor, y el dolor se calmo, esa oxitocina que tanto se necesita se expandió por mi cuerpo y el dolor calmo... Y ahí estaba el truco. En menos de 2 horas empecé con el expulsivo después de pensar y sentir el amor por mi hijo. Sin escuchar a nadie más que a mi misma en ese momento. Fue maravilloso y glorioso día de muchísimo amor. Inexplicable. Creo que la gran @evangelinaspotofotografia logro capturar con delicadeza ese momento exacto en la foto de portada. Les comparto el video de mi parto. Que vale más que cualquier relato. Con amor Anita la Doula "

Ella misma diferenció su rol del de una partera, igualmente necesaria para las mujeres que deciden tener a su bebé casa. Ambas trabajan en equipo: “La partera hace toda la parte médica. Nosotras lo emocional: el apoyo, el masajito, el reboso, estar atentas también al papá o a quien acompañe, para que se sientan contenidos”.

La Ley de Parto Humanizado establece que toda mujer puede elegir estar acompañada por una persona de confianza durante el parto y es en este momento crucial donde también Ana hace un gran trabajo. Sin embargo, en los hospitales públicos, suele ser muy difícil para las mamás hacer valer este derecho y, por eso es que también, cada vez son más las que consultan y buscan información para tener un parto en casa.

Entre los servicios que Mama Toto Partería Autónoma presta, también está el alquiler de una pileta para partos contemplada dentro del precio por el que la acompañante hace su trabajo. "Yo voy siempre con mi pileta, es parte del mismo acompañamiento y servicio", explicó. Ella, debido a sus distintas experiencias, recomienda el parto en casa siempre."Lo viví en mi cuerpo y hay evidencia científica que lo avala", sostuvo.

Qué significa doula

La palabra doula viene del griego y hace referencia a las esclavas de la antigua Grecia que se encargaban de acompañar el embarazo y parto de las mujeres de alto poder adquisitivo o mayor rol social. A Ana, sin embargo, le gusta nombrarse como acompañante perinatal porque entiende que "abarca un poco más que el doulaje". Además, desterró el mito de que parir en casa o con una doula sea algo muy costoso a lo que solo las familias con dinero puede acceder y afirmó que el precio que cobran las acompañantes perinatales es accesible.

El rol de las acompañantes perinatales es fundamental para que las mujeres puedan hacer valer sus derechos en un momento de extrema vulnerabilidad como el parto y, por eso, las consultas con la profesional empiezan inclusive antes del embarazo, durante la planificación familiar cuando mujeres se acercan a su consultorio (Mitre entre Santiago del Estero y Alem) para decirles que han tomado la decisión de convertirse en madres y quieren asesoramiento. "Yo a veces a las mamás les hago el chiste y les digo: 'Yo soy tu esclava, pedime lo que quieras'", contó entre risas.

Su consejo para quienes dudan fue simple: “Que se acerquen, que pregunten, que no se queden con las ganas de probar. Tener una doula o, al menos, información que no vaya en contra de nuestros derechos, cambia todo el parto”, cerró.

Embed - El universo del parto humanizado en San Juan: ¿parir en casa o en un hospital?
Temas
Seguí leyendo

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

San Juan Innova y su plan para cerrar un anillo de 3.000 km de fibra óptica y llevar internet incluso hasta el Paso de Agua Negra

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

El fuerte viento dejó sin luz a gran parte de Trinidad durante más de 12 horas

Una bicicleta, pan casero y mucho corazón: la historia de Teresa, 28 años pedaleando con su panadería ambulante

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Los viajeros Manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Te Puede Interesar

La emoción de Lucas Ceballos. 
ídolo

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Por Antonella Letizia
¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Foto: De Local.
Fútbol sanjuanino

Después de 31 años, Villa Obrera descendió de categoría: los malos resultados y el castigo de la Liga lo condenaron