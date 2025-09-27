El fuerte viento dejó sin luz a gran parte de Trinidad durante más de 12 horas

Gran parte del barrio Trinidad, en Capital, estuvo sin suministro eléctrico durante más de 12 horas debido al intenso viento que afectó a San Juan desde la tarde del viernes.
sábado 27 de septiembre 2025
El intenso viento que azotó San Juan dejó barrios sin luz, generó incendios y daños materiales en distintos puntos de la provincia, además de causar algunas personas heridas.
Gran parte del barrio Trinidad, en Capital, estuvo sin suministro eléctrico durante más de 12 horas debido al intenso viento que afectó a San Juan desde la tarde del viernes.
El corte se produjo alrededor de las 20 horas y el servicio se restableció cerca de las 8:30 del sábado, luego de que la empresa Naturgy trabajara durante la mañana para normalizar la energía.
El fenómeno climático provocó además consecuencias en otros puntos de la provincia: se registraron incendios, caída de árboles y postes, y algunas personas resultaron heridas.