sábado 27 de septiembre 2025

Consecuencias

El fuerte viento dejó sin luz a gran parte de Trinidad durante más de 12 horas

El intenso viento que azotó San Juan dejó barrios sin luz, generó incendios y daños materiales en distintos puntos de la provincia, además de causar algunas personas heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-26 at 8.27.10 PM

Gran parte del barrio Trinidad, en Capital, estuvo sin suministro eléctrico durante más de 12 horas debido al intenso viento que afectó a San Juan desde la tarde del viernes.

El corte se produjo alrededor de las 20 horas y el servicio se restableció cerca de las 8:30 del sábado, luego de que la empresa Naturgy trabajara durante la mañana para normalizar la energía.

El fenómeno climático provocó además consecuencias en otros puntos de la provincia: se registraron incendios, caída de árboles y postes, y algunas personas resultaron heridas.

