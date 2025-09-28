domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera división

River recibe al líder Riestra en busca de la punta de la Zona B

El Millonario vuelve al estadio Monumental tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores a mano del Palmeiras de Brasil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

River Plate tendrá este domingo el reencuentro con sus hinchas después de la eliminación en la Copa Libertadores cuando reciba a Deportivo Riestra, líder de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido de la décima fecha.

Lee además
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina que debuta este domingo en el Mundial Sub20
La ilusión de los pibes

Mundial Sub20: Argentina enfrentará a Cuba en su estreno, ¿a qué hora y dónde se puede ver?
Foto: De Local.
Fútbol sanjuanino

Después de 31 años, Villa Obrera descendió de categoría: los malos resultados y el castigo de la Liga lo condenaron

El juego en el estadio Monumental comenzará a las 18:00 con arbitraje de Pablo Echavarría (Lucas Novelli en el VAR) y será transmitido por ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene la posibilidad de volver a la punta del grupo en caso de ganar. Riestra llega a Núñez como puntero, con una unidad de ventaja después de encadenar cuatro victorias consecutivas en el torneo.

En medio de la decepción por la despedida en la Libertadores, que era su principal objetivo del año, el partido estará rodeado por la expectativa de la reacción de los hinchas hacia los jugadores.

FUENTE: DeporTV

Temas
Seguí leyendo

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Boca tropezó ante Defensa y Justicia y perdió por un gol agónico

En su aniversario y en el Paraje de la Difunta Correa, San Martín presentó su nueva piel

Argentinos le dio una manito a San Martín y le dedicó el triunfo al sanjuanino Matías Giménez

Los Pumas perdieron con el duro Sudáfrica y se quedaron sin chances de pelear por el título

Julián Álvarez en modo leyenda: doblete y una tarde inolvidable en el Wanda"

San Martín cumple 118 años de historia y pasión: sus orígenes y sus logros

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina que debuta este domingo en el Mundial Sub20
La ilusión de los pibes

Mundial Sub20: Argentina enfrentará a Cuba en su estreno, ¿a qué hora y dónde se puede ver?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Cómo identificaron a Pequeño J: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre
Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

Te Puede Interesar

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución
Reconocimiento postergado

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución

Por Miriam Walter
Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres. video
Talento nuestro

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto