lunes 6 de octubre 2025

Boca

Crece la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo: "Está delicado"

El técnico del Xeneize permanece en reposo en su casa y está en contacto permanente con Claudio Úbeda, quien seguirá reemplazándolo hasta que pueda volver. Cómo sigue.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo sigue Miguel Ángel Russo.

Cómo sigue Miguel Ángel Russo.

El estado de salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a todo Boca. El entrenador de 69 años está internado en su casa de la Capital Federal, con un cuadro de debilidad que le ha impedido dirigir in situ a su equipo en los últimos días, más allá de que tuvo contacto con su cuerpo técnico y futbolistas.

El DT está de licencia y volvió a ser reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada del Xeneize a Newell's por 5-0, este domingo por el Torneo Clausura. El plantel, en tanto, tuvo libre la jornada posterior.

Tras el triunfo, Leandro Paredes, el capitán de Boca, le transmitió públicamente el respaldo del plantel. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", afirmó.

En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra rosarina.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó.

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El posteo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1975200590352294244&partner=&hide_thread=false

