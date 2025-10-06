lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Solidaridad

Una kickboxer sanjuanina necesita ayuda para viajar y pelear por el título en México

La deportista sanjuanina pide la colaboración de todos para poder pelear por el título internacional femenil AKB.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar.

Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar.

Natacha Heredia no pasa desapercibida en el mundo del deporte de contacto y dentro de unos días se prepara para vivir uno de sus máximos sueños: el pelear por el título internacional en México. Sin mucha ayuda y ahorrando peso por peso para poder costear el viaje, realiza una colecta para que los sanjuaninos la acompañen en la pelea.

Lee además
Natacha Heredia, con una buena actuación en Buenos Aires. 
En Buenos Aires

Natacha Heredia arrasó con el medallero y clasificó al Panamericano de Kickboxing
villa ibanez, el boca de ullum: los 484 dias sin derrota y el deseado ascenso que se persiguio durante 82 anos
De Primera

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años
image

Después de tanto buscarlo, a Natacha Heredia le llegó la fecha más importante, en la que deberá salir del país para traerse el cinturón. Su rival será nada más y nada menos que Wendy "Destroyer" Rodríguez, una mexicana que también buscará quedarse con el título más importante de la competencia: la cita de esta pelea (57kg) está programada este 16 de noviembre en la Ciudad de México.

image

Para esta competencia, la kickboxing sanjuanina necesita la ayuda de todos para costear los gastos: "Le pido a la gente si me quiere ayudar a cumplir un este gran sueño. Le prometo a San Juan y a todo el país que van a estar muy bien representados", le expresó a Tiempo de San Juan.

Ante esto, la deportista usó las redes sociales para contarle a la gente sobre su pelea y pedir colaboración: "Soy Natacha Heredia, competidora profesional de Kickboxing y K1. Este 16 de noviembre estaré representando a San Juan y a la Argentina, en la Ciudad de México, iré por título internacional profesional. Estaría necesitando de su ayuda, una colaboración para poder viajar o se mi sponsor si tienes algún emprendimiento, empresa o kiosco, pondré tu logo en mi remera y te nombrar en redes, tv"... Alias: Natacha.KB (Natacha Ailén Heredia Acosta).

Temas
Seguí leyendo

Video: el "penal fantasma" que cobró el árbitro en el clásico de Zonda

Crece la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo: "Está delicado"

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

San Juan brilló en Mar del Plata y sumó 42 medallas: el uno a uno

Boca, más aliviado y en zona de copa: cómo quedó en la tabla y qué necesita para clasificar

Piden a deportistas sanjuaninos no ingresar al Campo Militar Sarmiento por prácticas de tiro

"No hay culpables, solo dolor": habló el abuelo del niño herido por una bomba de estruendo en el clásico de Zonda

Con Besso y Trucco como líberos, UPCN completó el plantel para la Liga Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin identificara a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicara el derecho de admision
Oficial

San Martín identificará a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicará el derecho de admisión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes
Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

Te Puede Interesar

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Importante noticia

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Choque en Santa Lucía: un remisero terminó internado tras impactar contra una camioneta
Accidente de tránsito

Choque en Santa Lucía: un remisero terminó internado tras impactar contra una camioneta

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años
De Primera

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años