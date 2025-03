Natacha Heredia arrasó con el medallero y clasificó al Panamericano de Kickboxing

En su viaje de regreso a San Juan, Natacha comentó: “Comenzamos el sábado a las 12:30 que fue el día del pesaje. Mi peso fue de 56.900 kg, estuve en categoría, porque peleaba en la categoría menos 57. El domingo fue el día de las peleas y fue una locura porque hubo más de quinientos combates.

El domingo 23 se realizó el torneo, en el cual comenzaron las peleas a las 13.30 horas, en la modalidad de full contact me tocó competir semifinal, en la cual gano la semifinal por decisión unánime. La final me tocó con una chica mucho más experimentada que yo y en decisión dividida pierdo, por lo que gano medalla de plata

En low kick me tocó también hacer la semifinal, donde gané por decisión unánime, pasando a la final allí saco medalla de plata en una pelea que se definió por decisión dividida.

En K1 también me toca competir con un rival muy buena en semifinal, pelea que gané por decisión unánime, pasando a la final en la cual me toca una rival bastante experimentada, quien en los últimos diez segundos del primer round me entra un rodillazo que me deja sin aire y por el cuidado de los competidores, deciden terminar la pelea, saliendo en segundo puesto y ganando medalla de plata. O sea fueron tres medallas de plata en las tres modalidades que son full contact, k1 y low kick. Con estos resultados clasifiqué al panamericano en Colombia, que se realizará del 12 al 15 de noviembre”.

Lograda la clasificación tan ansiada, Natacha se refiere al ritmo alocado que le tocó vivir al presentarse a luchar en las tres modalidades: “Fue un torneo en el cual subía al ring, peleaba la semifinal, bajaba de la semifinal, pasaban dos peleas y subía de nuevo a hacer la final. Fue un torneo muy intenso, en el que no tenía tiempo ni de tomar aire.

La idea era clasificar y lo logré, clasifiqué. Estos torneos son muy fuertes, donde tocan las mejores. A mí me tocaron competidoras muy duras, muy buenas y haber logrado un segundo puesto en todas las modalidades, es un logro para mí.

Pelear con esas chicas que son tremendas, que compiten todos los fines de semana, con muchísima más experiencia que yo, siento que fue un honor llegar al segundo puesto.

