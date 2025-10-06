Boca, más aliviado y en zona de copa: cómo quedó en la tabla y qué necesita para clasificar

Después de dos fechas para el olvido en las que dejó pasar el tren, Boca se reencontró con su mejor versión y goleó 5-0 a Newell’s en La Bombonera , en una muestra de carácter que llegó justo a tiempo. Esta vez sí aprovechó los resultados ajenos, que le venían tendiendo la mano en una jornada 11 repleta de empates y sorpresas, y trepó a lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura, además de volver a meterse en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

El Xeneize venía golpeado: primero el empate agónico frente a Central Córdoba, luego la dolorosa caída con Defensa y Justicia sobre el final. Dos partidos que lo dejaron con bronca y sin la chance de acomodarse arriba. Pero esta vez, ante la Lepra, no dejó dudas. Fue un equipo sólido, contundente y encendido, que resolvió el trámite con autoridad y mandó un mensaje fuerte al resto.

Los resultados del fin de semana habían sido una invitación a prenderse. En la Zona A, cayó Unión (el líder) frente a Aldosivi, empataron Tigre y Defensa, y más temprano Estudiantes y Barracas también repartieron puntos. Todo servía... si Boca ganaba. Y ganó con goleada incluida. Con ese triunfo, los de Úbeda alcanzaron los 21 puntos y quedaron en la punta junto a Estudiantes, Unión y Barracas, aunque arriba por diferencia de gol. Detrás, al acecho, aparecen Tigre, Huracán y Defensa, todos con 20. Un verdadero embudo.

La tabla anual también tuvo movimientos importantes. Argentinos había saltado al tercer puesto el fin de semana anterior, dejándolo a Boca fuera de los puestos de Libertadores. Pero con la victoria en casa y la derrota de River frente a Central, el Xeneize escaló al segundo lugar con 50 unidades, tres menos que Rosario Central, uno más que el Millonario y dos por encima del Bicho.

Eso sí, la lucha por entrar a la Copa no es lineal: hay que tener en cuenta que si Racing (en Libertadores), Lanús (en Sudamericana), o los campeones del Clausura o la Copa Argentina (quedan River, Independiente Rivadavia, Argentinos y Belgrano) se consagran, liberan cupos que bajarán por tabla. Por eso, sumar y sostenerse arriba es clave.

“Es justo estar arriba de todos, venimos haciendo muy bien las cosas dentro y afuera, el equipo está muy unido y se irá notando cada día”, celebró Ayrton Costa tras el baile ante la Lepra.

Por su parte, el DT Claudio Úbeda bajó línea clara de cara a lo que viene: “Creo que siempre el objetivo de Boca tiene que ser pelear por lo máximo con todo lo que tiene por delante: entrar en la Copa Libertadores, entrar en zona de clasificación en el torneo local, ser campeón... Tenemos que ir a buscar todo lo que tengamos en disputa”.

Y lo que se viene no es poca cosa. A Boca le quedan cinco fechas que pueden definir todo: Barracas Central (V), Belgrano (L), Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L). Sí, una recta final durísima, con varios mano a mano directos por la clasificación y hasta por el título.

El equipo despertó. La tabla lo refleja. La ilusión se siente. Boca volvió a estar en carrera. Y ahora, más que nunca, va por todo.

Los cupos de clasificación a la Copa Libertadores 2026

Argentina 1: Platense

Argentina 2: el campeón del Torneo Clausura LPF 2025

Argentina 3: el campeón de la Copa Argentina 2025

Argentina 4: el equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2025, excluidos los campeones.

Argentina 5: el siguiente mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2025.

Argentina 6: el siguiente mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2025.

Si el campeón del Apertura ganara el Clausura, su lugar como Argentina 2 será ocupado por aquel siguiente equipo en la tabla anual, produciéndose un reordenamiento de posiciones en las plazas, según corresponda, hasta cubrir la totalidad (incluidas Libertadores y Sudamericana).

Si el campeón de la Copa Argentina fuera el ganador del Apertura (ya no puede sucecer) o el Clausura, la posición de Argentina 3 será ocupada por el siguiente equipo de Primera mejor ubicado en la Copa Argentina.

Si un equipo argentino ganara la Libertadores 2025 (sólo puede ser Racing), obtendrá una plaza adicional para la edición 2026. Si este equipo ganador de la Libertadores 2025 ocupara un lugar por vías de acceso locales, se producirá un reordenamiento por tabla anual.

Si un equipo argentino ganara la Sudamericana 2026 (sólo puede ser Lanús), obtendrá una plaza adicional para la edición 2026 de la Libertadores. Si dicho equipo ya ocupara un lugar en la Libertadores 2026 por las vías de acceso a nivel local, se producirá un reordenamiento por tabla anual.

La tabla anual del fútbol argentino de Primera División

1- Rosario Central 53 puntos (+20)

2- Boca 50 puntos (+23)

3- River 49 puntos (+19)

4- Argentinos 48 puntos (+19)

5- Deportivo Riestra 46 puntos (+14)

6- Tigre 43 puntos (+6)

7- Huracán 43 puntos (+5)

8- San Lorenzo 43 puntos (+5)

9- Barracas 43 puntos (+4)

10- Lanús 40 puntos (+4)