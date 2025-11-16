domingo 16 de noviembre 2025

UFI Flagrancia

Dos hombres fueron detenidos en Chimbas y Rawson por casos de violencia de género

Emanuel Ortiz (34) fue aprehendido por amenazar a su pareja, mientras que Víctor Páez (43) quedó tras las rejas por golpear con el puño a la suya

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emanuel Ortiz y Víctor Páez, los dos detenidos por los casos de violencia de género en Chimbas y Rawson, respectivamente.

Emanuel Ortiz y Víctor Páez, los dos detenidos por los casos de violencia de género en Chimbas y Rawson, respectivamente.

Dos hombres quedaron detenidos en las últimas horas por sendos casos de violencia de género ocurrido en Chimbas y Rawson.

Emanuel Ortiz, de 34 años, fue detenido en Chimbas por amenazar de muerte a su pareja, una mujer de 34 años. El hecho ocurrió en la calle Mendoza y Oro, en el local avícola "Mis Cuatro Pollitos". Ortiz empujó y amenazó de muerte a su apareja. La policía fue alertada y procedió a la detención de Ortiz, quien quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por amenazas.

Por otra parte, en Rawson, Víctor Páez, fue detenido por agredir a su pareja de 33 años El hecho ocurrió en la calle Capdevila, Barrio Hugo Montaño, donde Páez agredió a su pareja con golpes de puño en el rostro y la cabeza. La policía fue alertada y procedió a la detención de Páez, quien fue imputado por lesiones leves agravadas por cometerse en contexto de violencia intrafamiliar.

Temas
