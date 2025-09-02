martes 2 de septiembre 2025

Asalto en plena ruta

Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson

El violento atraco ocurrió en la intersección de Ruta 40, cerca del Acceso Sur. La víctima fue abordada cuando detuvo su auto y los delincuentes lo obligaron a descender.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Ni la luz del día ni el intenso tránsito en plena mañana fueron obstáculos para que tres delincuentes actuaran con total impunidad y asaltaron a un conductor en Rawson. Los hombres sorprendieron a un conductor en el Acceso Sur, Rawson, le pegaron y le robaron $170.000.

El hecho sucedió pasadas las 9 del domingo, en el momento en que el conductor detuvo su coche a un costado de la ruta nacional 40. La víctima, identificada como Benjamín Eduardo Abásolo, de 26 años, relató que los sujetos lo obligaron a descender del vehículo y, tras golpearlo, le sustrajeron la billetera con dinero y documentación personal, revelaron fuentes policiales.

El atraco se consumó en cuestión de minutos y los asaltantes escaparon sin dejar rastros. No se especificó portaban armas e fuego o si se movilizaban en algún vehículo de apoyo. La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ta, con asiento en Villa Krause.

Por directivas del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad dispusieron varias medidas, como la inspección ocular y el relevamiento de cámaras en la zona.

