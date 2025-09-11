jueves 11 de septiembre 2025

Recuerdo

Con el tradicional acto en su casa, San Juan homenajeó a Sarmiento en el 137° aniversario de su fallecimiento

El acto, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, se desarrolló este 11 de septiembre por la mañana, en la puerta de la casa natal del prócer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en su día.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en su día.

image

Este jueves, San Juan recordó este martes a Domingo Faustino Sarmiento en el 137° aniversario de su fallecimiento, en un acto realizado en la Casa Natal del prócer. Durante la jornada, se colocaron ofrendas florales, tal como se realiza todos los años, en reconocimiento a la vida y obra de Sarmiento, figura central en la educación y la historia argentina.

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto; intendenta de Capital, Susana Laciar; ministra de Educación, Silvia Fuentes; autoridades provinciales y representantes del Museo.

image

El primer mandatario realizó el saludo a la formación militar 11 de Septiembre. Luego, la Banda de Música de la Policía y los Integrantes del Coro de la escuela Paula, Albarracín de Sarmiento entonarán los himnos Nacional y el de Sarmiento.

image

Tras el acto de entrega de ofrendas florales, Orrego dijo: "Un placer hoy disfrutar del Día del Maestro, homenajear nada más y nada menos que el proceso más importante que ha tenido la Argentina. La educación es la herramienta más importante que tenemos como seres humanos para avanzar, evolucionar y tener una movilidad social ascendente. La mejor forma de rendirle homenaje a Sarmiento es hacerlo todos los días, trabajando para nuestra patria y nuestra gente. Si logramos aprender, trabajar y producir, todo lo demás llega por añadidura. En tiempos difíciles, hemos dado prioridad y vamos a seguir dando prioridad a la educación, porque ese es el camino y el norte para San Juan. Ser docente es ser un ser especial, no cualquiera puede ser maestro. En definitiva, somos un poquito de todos los maestros que hemos tenido. Sin docentes, sin maestros, no hay revolución, no hay transformación. Mi respeto y mi reconocimiento al trabajo diario de cada uno de ellos".

image

Mientras que, la ministra Fuentes aseguró: "Soy una ministra de Educación de la provincia donde nació Sarmiento y donde estamos comprometidos en renovar la educación de San Juan. Comenzamos hace un año y medio y hoy estamos transformando el sistema educativo con una agenda que puso la educación como prioridad. Más de 25 mil chicos van a recibir computadoras y nuestras docentes también, porque valoramos y respetamos su labor. Como sanjuaninos tenemos que seguir trabajando juntos para mejorar la calidad educativa de San Juan y de toda la región. Felicitaciones a nuestros docentes, son lo mejor que tenemos".

Temas
Dejá tu comentario

