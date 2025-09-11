Llega a San Juan el cantautor mendocino Pelo Merelo con su espectáculo poético musical "Canción y Canto"

San Juan se prepara para recibir este fin de semana a un artista de la vecina provincia que llega con lo mejor de su repertorio para compartir canciones y letras cargadas de emoción y mensajes. Pelo Merelo estará presentando su espectáculo poético musical “Canción y Canto” en Primera Estrella.

“Canción y canto – Poemas y canciones para derribar muros” se titula el libro en el que el compromiso social, el paisaje humano y el amor, confluyen bajo una mirada profunda y crítica.

El espectáculo musical, del mismo nombre, también reúne a destacados artistas para darle música y voz a las páginas del libro: Gabriela Fernández en voz, Facundo Merelo en guitarra y coros, Daniel Morcos en piano y percusión, y Pelo Merelo en recitados.

Los textos del espectáculo poético musical “Canción y canto” y de las obras “Sueños de agua”, “Un viento incontenible” y “Recuerdos en la brisa” se suman a los de una veintena más de canciones, dando como resultado un libro que da cuenta de una lírica rica en imágenes y sensaciones propias de un observador profundo de la realidad y de la cotidianeidad de su pueblo.

La cita es este sábado 13 de septiembre a las 22 horas en el espacio cultural "Primera Estrella", ubicado en Calle 12, entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito.