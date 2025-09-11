jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda cultural

Llega a San Juan el cantautor mendocino Pelo Merelo con su espectáculo poético musical "Canción y Canto"

El reconocido cantautor mendocino Pelo Merelo llega a San Juan con un espectáculo que reúne lo más destacado de su carrera. Los detalles para no perderse este encuentro único y especial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan se prepara para recibir este fin de semana a un artista de la vecina provincia que llega con lo mejor de su repertorio para compartir canciones y letras cargadas de emoción y mensajes. Pelo Merelo estará presentando su espectáculo poético musical “Canción y Canto” en Primera Estrella.

Lee además
luego de la leve baja registrada este miercoles, asi cotiza el dolar en san juan
Mercado cambiario

Luego de la leve baja registrada este miércoles, así cotiza el dólar en San Juan
La agenda de actividades que se podrán disfrutar en San Juan desde este jueves y durante el fin de semana.
Para agendar

Música, teatro y danza: el finde llega cargado de actividades en San Juan

“Canción y canto – Poemas y canciones para derribar muros” se titula el libro en el que el compromiso social, el paisaje humano y el amor, confluyen bajo una mirada profunda y crítica.

El espectáculo musical, del mismo nombre, también reúne a destacados artistas para darle música y voz a las páginas del libro: Gabriela Fernández en voz, Facundo Merelo en guitarra y coros, Daniel Morcos en piano y percusión, y Pelo Merelo en recitados.

Los textos del espectáculo poético musical “Canción y canto” y de las obras “Sueños de agua”, “Un viento incontenible” y “Recuerdos en la brisa” se suman a los de una veintena más de canciones, dando como resultado un libro que da cuenta de una lírica rica en imágenes y sensaciones propias de un observador profundo de la realidad y de la cotidianeidad de su pueblo.

La cita es este sábado 13 de septiembre a las 22 horas en el espacio cultural "Primera Estrella", ubicado en Calle 12, entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito.

image
Temas
Seguí leyendo

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan

Para el ChatGPT, cuáles son los 5 lugares más lindos de San Juan

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

Día del Maestro en San Juan: cuál es la estrategia de los padres para los regalitos de las seños

En el Senado, el Secretario de Minería nacional tomó como ejemplo a San Juan y dijo cuánto cobre podría producir Argentina en una década

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Escuela Rabindranath Tagore de primaria, con su fachada en la que se ve el paso el tiempo desde que fue inaugurada en los 60. En Pocito también hay una escuela del mismo nombre, de nivel Secundario, fundada en los 2000.
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Te Puede Interesar

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Por Pablo Mendoza
Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo
Postura firme

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo

La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió al caso de la alumna que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza.
Tras lo ocurrido en Mendoza

La ministra Fuentes, sobre el caso de la alumna armada: "Nunca estamos preparados para estas cosas, pero trabajamos en prevención"