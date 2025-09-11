Javier Milei también vetó la ley de Emergencia Pediátrica

Sobre el filo del plazo, Javier Milei giró este miércoles al Congreso los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica que representaba más fondos para el Hospital Garrahan, y se espera que haga lo mismo con el proyecto de ATN de los gobernadores. En el Parlamento ya están planificando votar las insistencias a estos temas la semana que viene.

Paro y movilización El viernes las universidades paran contra el veto presidencial; además convocaron a la tercera marcha nacional

El Parlamento ya recibió la comunicación del veto del proyecto que actualiza los gastos de funcionamiento y los sueldos de los trabajadores de las universidades. Lo mismo con la ley que establece la reasignación de fondos para la atención pediátrica en el país.

En Diputados tienen en mente una sesión para el miércoles 17, mientras que en el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, y pueden sumar ahí el veto a los ATN, si se confirma.

La semana pasada el Congreso volteó el primer veto de Milei: el de la Emergencia en Discapacidad.

Las insistencias de las leyes necesitan ser aprobadas por ambas cámaras con dos tercios de los votos. Pero el procedimiento empieza por la cámara que lo trató primero.

Por eso, los proyectos de Garrahan y Universidades primero deben votarse en Diputados. Este jueves habrá un zoom de legisladores con los pasos a seguir. En la sesión del miércoles la oposición planifica no sólo insistir con estos dos vetos, sino también el de la Emergencia por Bahía Blanca y la Moratoria Previsional que quedaron pendientes. Al igual que votar el segundo proyecto de los gobernadores: el de la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

"Aquellas leyes que impongan derogaciones para las que no tenemos fondos van a ser vetadas", había respondido Francos consultado por el tema en su exposición en la Cámara Baja.

El proyecto de emergencia pediátrica -que declara la emergencia por un año y obliga a actualizar los sueldos del personal- la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $ 65.573 millones. Anualizada, esa erogación alcanzaría a $ 133.433 millones.

En el Senado, por su parte, acordaron sesionar el jueves con todos los temas pendientes. Entre ellos la Ley Nicolás, Alerta Sofia, el proyecto de la radical Carolina Losada por las falsas denuncias y ahí podrían sumar la insistencia del proyecto de ATN