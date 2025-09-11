Presuntas coimas: Uno de los dueños de la Suizo Argentina entregó el celular, pero reseteado

La Justicia intenta avanzar en la investigación por los audios de Diego Spagnuolo, pero al parecer los dueños de la Droguería Suizo Argentina parecen no colaborar, ya que se conoció este jueves que uno de ellos, Jonathan Kovalivker, entregó su teléfono pero con un reseteo de fábrica.

Según informaron este jueves en C5N, Kovalivker presentó a la Justicia un teléfono con reseteo a estado de fábrica; es decir, un teléfono celular al que le borraron toda la información.

"Cuando lo allanaron se había ido de su casa. Tenía las cajas fuertes vacías, con bandas banditas elásticas. Luego de varios días se puso a disposición de la Justicia, con un teléfono sin la clave de acceso y sin información", explicó Ariel Zak.

