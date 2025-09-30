martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Estela de Carlotto fue internada en La Plata: qué se sabe de su estado de salud

La dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica por un cuadro de vómitos y deshidratación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estela de Carlotto está internada por un cuadro de deshidratación y vómitos.

Estela de Carlotto está internada por un cuadro de deshidratación y vómitos.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada en una clínica privada de La Plata por un cuadro de intoxicación.

Lee además
Octubre también contará con un fin de semana largo por un feriado que se trasladará.
Agendando

Finalmente, ¿hay fin de semana largo en octubre?
Matías Ozorio, buscado por el triple crimen
Investigación

Triple crimen: la carta misteriosa en una comisaría y el rastro de su ladero, las nuevas pistas

La dirigente de derechos humanos, que tiene 94 años, ingresó con un cuadro de vómitos y deshidratación, pero desde su entorno expresaron que evoluciona positivamente.

Fuentes de la institución expresaron al diario El Día de La Plata que su cuadro de salud "no es nada grave" y que en las próximas horas recibirá el alta.

Además, expresaron que la decisión de internarla fue realizada por precaución para mantenerla en observación.

Según trascendió, la descompensación se debió a una intoxicación, y evoluciona positivamente.

En medio de los cuidados, se espera que reciba el alta en el transcurso del día. Carlotto cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Insólito error en Córdoba: fue de testigo a un casamiento y terminó casado sin saberlo durante 8 años

Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo según Taste Atlas

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina

Triple femicidio narco: dio una nota en la televisión y la detuvieron

Triple crimen de Florencia Varela: qué se sabe sobre la identidad de "Pequeño J" y el trámite de su captura

ANMAT prohibió la venta de dos aceites de oliva: qué marcas no hay que comprar

Una mujer saltó de una avioneta, falló su paracaídas y murió al impactar contra el suelo

Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco: qué tipo de objeto es

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Ozorio, buscado por el triple crimen
Investigación

Triple crimen: la carta misteriosa en una comisaría y el rastro de su ladero, las nuevas pistas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

Reacciones dispares de los sectores productivos de San Juan frente al programa de Gestión de Demanda de Energía que lanzó la Nación. 
Electricidad

Cómo reciben en San Juan el plan de Milei que pagará a empresas que ahorren luz en el verano

Por Elizabeth Pérez
Donald Trump y Javier Milei, durante uno de los encuentros mantenido por ambos presidentes.
En Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Se terminó la espera

¡Ya están a la venta las entradas para el TC2000 en El Zonda!

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías

El padre Rómulo Cámpora volvió a desempeñar su tarea de sacerdocio tras sufrir un ataque cardíaco. 
Tras la internación

Con bastón y su característica sonrisa, el padre Rómulo retomó sus actividades