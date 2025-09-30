Estela de Carlotto fue internada en La Plata: qué se sabe de su estado de salud

Estela de Carlotto está internada por un cuadro de deshidratación y vómitos.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , fue internada en una clínica privada de La Plat a por un cuadro de intoxicación.

Investigación Triple crimen: la carta misteriosa en una comisaría y el rastro de su ladero, las nuevas pistas

La dirigente de derechos humanos, que tiene 94 años , ingresó con un cuadro de vómitos y deshidratación , pero desde su entorno expresaron que evoluciona positivamente.

Fuentes de la institución expresaron al diario El Día de La Plata que su cuadro de salud "no es nada grave" y que en las próximas horas recibirá el alta.

Además, expresaron que la decisión de internarla fue realizada por precaución para mantenerla en observación.

Según trascendió, la descompensación se debió a una intoxicación, y evoluciona positivamente.

En medio de los cuidados, se espera que reciba el alta en el transcurso del día. Carlotto cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre.

FUENTE: Clarín