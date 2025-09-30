Estela de Carlotto fue internada en La Plata: qué se sabe de su estado de salud

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada en una clínica privada de La Plata por un cuadro de intoxicación.
La dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica por un cuadro de vómitos y deshidratación.
La dirigente de derechos humanos, que tiene 94 años, ingresó con un cuadro de vómitos y deshidratación, pero desde su entorno expresaron que evoluciona positivamente.
Fuentes de la institución expresaron al diario El Día de La Plata que su cuadro de salud "no es nada grave" y que en las próximas horas recibirá el alta.
Además, expresaron que la decisión de internarla fue realizada por precaución para mantenerla en observación.
Según trascendió, la descompensación se debió a una intoxicación, y evoluciona positivamente.
En medio de los cuidados, se espera que reciba el alta en el transcurso del día. Carlotto cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre.
FUENTE: Clarín