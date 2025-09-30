martes 30 de septiembre 2025

Apuesta sanitaria

Ullum cuenta con nueva ambulancia y avanza la ampliación de su Centro de Salud

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, se reunió con el intendente de Ullum, Julián Domínguez, para realizar la entrega de una ambulancia de traslado de pacientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la sede de la Municipalidad de Ullum, el ministro de Salud Provincial, Amílcar Dobladez y el intendente, Julián Domínguez, encabezaron el acto de entrega en comodato de una ambulancia IVECO Daily, destinada al traslado de pacientes de mediana complejidad.

Esta incorporación tiene como objetivo reforzar la atención de la comunidad del departamento. La unidad está equipada con los elementos necesarios para la atención de emergencias, entre ellos camilla, tubo de oxígeno, tabla rígida de madera, cuellos ortopédicos, insumos descartables y un maletín de urgencias. Cabe destacar que en octubre de 2024 ya se había entregado otra ambulancia para el CIC de Ullum.

En el departamento también se encuentran las Unidades Sanitarias Móviles, al lado del CIC, del 29 de septiembre al 3 de octubre. Anteriormente estuvieron en el Centro de Salud Rollón, del 15 al 26 de septiembre, donde realizaron 601 prestaciones.

Las Unidades Sanitarias Móviles brindan los siguientes servicios: radiografías, ecografías, ORL, oftalmología, odontología, fonoaudiología, trabajo social, nutrición, testeos de VIH, sífilis, entre otros.

Ampliación y remodelación del Centro de Salud de Ullum

image

En paralelo, el Gobierno de San Juan avanza con el Plan de Modernización y Ampliación del Centro de Salud de Ullum, con el fin de optimizar la atención de los 6.454 habitantes del departamento.

El proyecto contempla la ampliación de 200 m² y la remodelación de otros 220 m² del edificio. Estas obras no solo buscan mejorar las condiciones edilicias, sino también brindar una respuesta más eficiente y de mayor calidad a las necesidades de salud de la población.

Entre los principales trabajos se incluyen nuevos consultorios médicos, de odontología y kinesiología; ampliación de la sala de espera, admisión, farmacia, sala de radiología y laboratorio; construcción de tres sanitarios: dos para pacientes (con accesibilidad para personas con discapacidad) y uno para el personal; pintura interna y externa, cambio de pisos, modernización de la instalación eléctrica, nuevas luminarias, señalética, colocación de telas mosquiteras en las ventanas e instalación de aires acondicionados.

El ministro Dobladez estuvo acompañado por el secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo; el jefe de Zona Sanitaria IV, Daniel Gualpa; la jefa de Área Programática, Eliana Fernández; y la jefa de Enfermería de la Zona Sanitaria IV, Daniela Brunotti, entre otras autoridades.

Por parte del municipio de Ullum participaron el secretario de Gobierno, Claudio Chirino; la secretaria de Hacienda, Analía Lépez; el asesor letrado, Gastón Gil; la responsable de Salud Municipal, Emilce Vargas; y los concejales Vanesa Cortez, Eduardo Trigo, Aldo Quiroga y Verónica Trigo.

