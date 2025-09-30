San Juan refuerza el apoyo a la primera infancia con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Caucete

Caucete ya cuenta con un nuevo y estratégico Centro de Desarrollo Infantil (CDI) , inaugurado por el vicegobernador, Fabián Martín , este lunes. Este fundamental edificio, construido íntegramente con fondos provinciales , busca ratificar el rumbo de las políticas públicas en pos de la contención para los que más lo necesitan. El centro contempla atención para niños desde los 45 días hasta los 3 años de edad, y en él se prioriza el cuidado, la educación y el desarrollo integral de la primera infancia.

El acto, que se realizó en la plazoleta central del Barrio Pie de Palo sobre la calle Mariano Moreno, contó con la presencia además del vicegobernador Martín, del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, entre otros funcionarios provinciales; junto a la intendenta Romina Rosas; concejales y vecinos de la zona.

En su mensaje, el vicegobernador Martín dejó los saludos del gobernador Marcelo Orrego a la comunidad en este día tan importante y destacó que “el tema de educación es un eje central para esta gestión. Acá hay chicos que desde edad temprana, se estimulan, porque desde los 45 días ya pueden venir los chicos a este lugar, donde hay un equipo de profesionales que cuidan a los chicos, donde las mamás y los papás pueden ir tranquilos a trabajar sabiendo que sus hijos están bien cuidados. Esto es algo muy importante, es aquí donde tiene que estar el Estado presente para que los padres de los niños puedan trabajar tranquilamente”.

También resaltó que “a este Gobierno le ha tocado gobernar, al igual que los intendentes, con muchos menos recursos que las gestiones anteriores. Un 70% de los recursos que tenía en gestiones anteriores, porque los fondos de Nación no llegan, como ya todos bien saben. Pero se ha activado desde el Gobierno de la Provincia la obra pública. Terminar este CDI es una muestra de esta de esta activación de la obra pública, prácticamente todos los días inaugurando distintas obras”.

Y concluyó Martín: “Somos todos una gran familia, todos los sanjuaninos, por supuesto, Caucete no escapa a esta iniciativa. Sigamos trabajando juntos, sigamos trabajando como una como una gran familia, como una gran sociedad, siempre tirando todo para el mismo lado”.

La obra se sumó a otros CDI inaugurados este año y se pensó como un espacio para priorizar el desarrollo pleno de los niños en sus primeros años de vida. En este moderno espacio, los niños y niñas de Caucete recibirán una atención completa para su desarrollo que incluye asistencia nutricional, estimulación temprana y un abordaje de psicomotricidad, entre otros servicios esenciales.

Características del nuevo CDI en Caucete

El proyecto se desarrolló en una sola planta con una superficie aproximada de 220 m² cubiertos. Su construcción se realizó con una estructura metálica sobre una platea de hormigón armado. Los tabiques, tanto interiores como exteriores, se hicieron con placas de roca de yeso y cemento, con sus respectivas aislaciones para mayor confort.

En su interior, se colocaron pisos de mosaico granítico y baldosas de caucho antigolpes, mientras que el exterior se terminó con cemento alisado. Las carpinterías se fabricaron en aluminio, chapa y madera. La cocina y los sanitarios llevan un revestimiento cerámico blanco.

El edificio contempla distintas salas según las edades y un espacio de recreación al aire libre. Además, el centro cuenta con un acceso principal, un área administrativa con sanitario, cocina, un lactario, un deambulatorio, salas específicas para las edades de 2, 3 y 4 años, patios internos y un patio técnico para el tanque de reserva y bombas.