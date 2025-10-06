lunes 6 de octubre 2025

Una genia

Fue elegida Reina de la Juventud de 9 de Julio y emocionó a todos: "Voy a romper barreras e inspirar a cada personita"

Bárbara Olmos conmovió con su mensaje tras ser coronada en una noche llena de emoción. Su historia, marcada por la superación y el deseo de inspirar a otros, generó una ola de apoyo en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barbara olmos 9 de julio Reina de la Juventud

El pasado sábado, 9 de Julio vivió una jornada cargada de emoción, música y celebración. En una tarde donde el brillo y la calidez fueron protagonistas, se coronaron las nuevas representantes del Adulto Mayor y de la Juventud, en un evento que reunió a vecinos, familias y artistas locales.

Pero entre los aplausos y las luces, hubo un momento que tocó especialmente el corazón de los presentes. Bárbara Olmos fue elegida Reina de la Juventud, y sus palabras después de la coronación se volvieron virales por su mensaje de fuerza y superación.

“Aún no tengo palabras para poder explicar lo que siento. Tantas emociones encontradas y mucha felicidad”, escribió la joven en sus redes, acompañando la publicación con fotos del momento en que recibió la banda. “Acá estoy, voy a romper barreras e inspirar a cada personita que no se anime. Quiero ser la inspiración de muchas personas”, agregó, en un mensaje que fue recibido con cientos de reacciones y comentarios de cariño.

Embed - Barby Olmos on Instagram: "Aún no tengo, palabras para poder explicar lo que siento tantas emociones encontradas y mucha felicidad. Acá estoy, voy a romper barreras e inspirar a cada personita, que no se anime. Quiero ser la inspiración de Muchas personas Muchas gracias a mi Familia que siempre está para mí, Mi mamá, Papá y mi media naranja Lulu Y muchas gracias a la @municipalidadde9dejulio y al Sr. Intendente @danielbanega_oficial voy a representar a mi querido departamento 9 de Julio y a cada habitante, con todo lo mejor de mi . . . . . . . . . . . . . . #reina #primavera #argentina #model #fotografia #followforfollowback #modelofotografica #fyp #"
View this post on Instagram

A post shared by Barby Olmos (@barbyolmos21)

“Me siento muy feliz, las veo día a día, son unas chicas fantásticas, auténticas, trabajan para lograr sus objetivos. Más que feliz por ti, Barbie, mi niña hermosa”, escribió una vecina. Otra usuaria la felicitó con ternura: “Sos un ejemplo a seguir, nunca bajes los brazos. Seguís brillando como siempre, estamos orgullosos de vos”.

La coronación se desarrolló en un marco de alegría compartida. Angélica Ochova fue elegida Reina del Adulto Mayor, acompañada por Lidia Fluixa, quien resultó Virreina del Adulto Mayor. Además, se reconoció a Catalina Huerta y Juana Valeria Suárez, reinas salientes que cerraron su año de reinado entre aplausos.

Embed - Municipalidad de 9 de Julio on Instagram: " ¡Felicitaciones a nuestros nuevos representantes! Angélica Ochova fue coronada como Reina del Adulto Mayor, acompañada por Lidia Fluixa, elegida Virreina del Adulto Mayor. Bárbara Olmos fue elegida Reina de la Juventud, y Brian Gómez, Rey de la Juventud. Felicitamos a cada una de las participantes por su cariño y entusiasmo como asi también a Catalina Huerta y a Juana Valeria Suárez, reina y virreina salientes que culminaron con su año de reinado. Asimismo felicitamos a Guadalupe y Kevin, reyes de la juventud y la primavera que nos acompañaron durante el año. Fue una tarde llena de emoción y encuentro, donde no solo disfrutamos del glamour de cada participantes, sino también del talento de músicos locales y academias de danza municipales, que le dieron un brillo especial a la velada. Gracias a todos quienes fueron parte de esta gran tarde noche."

Durante la tarde, el escenario se llenó de vida con la presentación de músicos locales y academias de danza municipales, que pusieron ritmo y color a la celebración.

Bárbara, con su sonrisa amplia y sus palabras llenas de esperanza, se convirtió en una de las figuras más queridas de la jornada. En su mensaje final, agradeció especialmente a su familia: “Gracias a mi mamá, papá y mi media naranja Lulu, que siempre están para mí”.

