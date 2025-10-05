lunes 6 de octubre 2025

Piden ayuda

Una familia de Pocito con 7 hijos lo perdió todo en un incendio

En redes sociales organizan una campaña solidaria para colaborar con los chicos de la familia, cuyas edades van de los 2 a los 12 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-05 at 7.39.06 PM

Una familia de Pocito, compuesta por siete hijos, quedó sin vivienda ni pertenencias tras un incendio que destruyó por completo una de las habitaciones de su casa. Afortunadamente, según informaron, todos los integrantes se encuentran en buen estado de salud, aunque quedaron sin ropa, muebles ni objetos personales.

image

Ante esta situación, los familiares lanzaron una campaña de solidaridad a través de las redes sociales, solicitando ropa y calzado para niños de 2 a 12 años, además de muebles, utensilios de cocina, línea blanca y útiles escolares.

image

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2645711561 para coordinar donaciones y brindar apoyo a esta familia afectada por la tragedia.

