lunes 6 de octubre 2025

El emocionante rescate de un zorro tras uno de los incendios que afectó a Pocito

Este fin de semana, en medio del viento, se registraron distintos focos de incendio en la provincia. En el medio de la desolación surgió una historia de fe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un zorro fue rescatado en medio de los incendios que afectaron la localidad de La Rinconada, en Pocito.

Un zorro fue rescatado en medio de los incendios que afectaron la localidad de La Rinconada, en Pocito.

La localidad pocitana de La Rinconada fue uno de los sectores más castigados por los distintos incendios que se desataron durante este fin de semana, en medio del viento, en distintas zonas de la provincia. En ese sector del Sur, las llamas consumieron gran parte del paisaje natural y provocaron la muerte de numerosos animales silvestres. Frente a este dramático panorama, un gesto de esperanza logró conmover a todos.

Integrantes de la ONG Mundo Patitas se acercaron al lugar tras el siniestro, con el objetivo de evaluar los daños y asistir a cualquier ser vivo que pudiera necesitar ayuda. Durante el recorrido, se toparon con una escena tan triste como conmovedora: un pequeño zorro, débil y desorientado, resistía sobre un terreno cubierto de cenizas.

Sin perder tiempo, los rescatistas le ofrecieron agua y comenzaron a gestionar atención veterinaria. En un video compartido por Canal 13 San Juan, se ve al zorrito bebiendo con desesperación de una bolsita, rodeado de tierra quemada y restos de árboles calcinados.

La imagen del animalito, solo en medio de la destrucción, conmovió a quienes siguen de cerca el trabajo de los voluntarios. Fue uno de los pocos sobrevivientes visibles entre los restos del incendio.

Mientras tanto, los Bomberos continuaron trabajando intensamente durante varias horas para controlar los focos activos y evitar que el fuego se extendiera a otras zonas, buscando mitigar el impacto ambiental que dejó graves consecuencias tanto para la flora como la fauna local.

