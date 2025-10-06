El emocionante rescate de un zorro tras uno de los incendios que afectó a Pocito

Un zorro fue rescatado en medio de los incendios que afectaron la localidad de La Rinconada, en Pocito.

La localidad pocitana de La Rinconada fue uno de los sectores más castigados por los distintos incendios que se desataron durante este fin de semana, en medio del viento, en distintas zonas de la provincia. En ese sector del Sur, l as llamas consumieron gran parte del paisaje natural y provocaron la muerte de numerosos animales silvestres. Frente a este dramático panorama, un gesto de esperanza logró conmover a todos.

FNS Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025

Integrantes de la ONG Mundo Patitas se acercaron al lugar tras el siniestro, con el objetivo de evaluar los daños y asistir a cualquier ser vivo que pudiera necesitar ayuda. Durante el recorrido, se toparon con una escena tan triste como conmovedora: un pequeño zorro, débil y desorientado, resistía sobre un terreno cubierto de cenizas.

Sin perder tiempo, los rescatistas le ofrecieron agua y comenzaron a gestionar atención veterinaria. En un video compartido por Canal 13 San Juan, se ve al zorrito bebiendo con desesperación de una bolsita, rodeado de tierra quemada y restos de árboles calcinados.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tras el incendio que arrasó con la flora y fauna de La Rinconada, en Pocito, una historia de esperanza conmovió a todos: voluntarios de la ONG Mundo Patitas encontraron a un pequeño zorrito con vida entre las cenizas. Lo asistieron de inmediato, le dieron agua y gestionaron atención veterinaria. En medio de tanta desolación, este rescate nos recuerda la importancia de no mirar para otro lado. Más info en @tiempodesanjuan #zorro #rescate #pocito #sanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

La imagen del animalito, solo en medio de la destrucción, conmovió a quienes siguen de cerca el trabajo de los voluntarios. Fue uno de los pocos sobrevivientes visibles entre los restos del incendio.

Mientras tanto, los Bomberos continuaron trabajando intensamente durante varias horas para controlar los focos activos y evitar que el fuego se extendiera a otras zonas, buscando mitigar el impacto ambiental que dejó graves consecuencias tanto para la flora como la fauna local.