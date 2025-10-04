Espert reiteró que mantendrá su candidatura: "Agradezco públicamente el apoyo del presidente"

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert , reiteró hoy que mantendrá su postulación, agradeció el apoyo que recibió del presidente Javier Milei y admitió que la está pasando “muy mal” por las acusaciones que lo vinculan con Fred Machado, un argentino con pedido de extradición de los Estados Unidos en una causa por narcotráfico.

En una extensa entrevista con Radio Mitre, Espert también se quebró en varias oportunidades, aunque dijo que su “lado B” lo mantiene con fuerzas para seguir en carrera para renovar su banca en la Cámara baja.

“De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado”, sostuvo.

El economista contó que fue él quien le pidió al Presidente el encuentro que mantuvieron ayer en la Quinta de Olivos, y negó que esa charla haya sido para presentarle su renuncia a la candidatura. “Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, sostuvo.

“Jamás, jamás”, insistió Espert cuando el periodista Gabriel Anello le repreguntó si el Presidente le había sugerido dejar la candidatura.

“Estoy totalmente convencido (de continuar). Y además convencido que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia y los hechos de parte de este impresentable de Grabois”, subrayó.

Desde el inicio de la entrevista, Espert se mostró dolido y se quebró en varias oportunidades. “La estoy pasando muy mal. Un momento muy angustiante. Al mismo tiempo, con mucha bronca, con mucha irritación, con muchas sensaciones muy mezcladas”, dijo en el inicio.

“Solo por haber estado un año dedicado a la política, que fue en 2019. O sea, después de cuarenta años de decir lo mismo todos los días sobre las ideas de la libertad, había decidido plantearme la idea de hacer política. Hago política y groseramente en un par de años era narco. Entonces, la verdad que cuando yo recuerdo eso, eh, no puedo creer lo que, lo que, lo que te puede hacer la política. Y también siento bronca contra esta basura de Grabois”, agregó al borde de las lágrimas.

Espert estuvo ayer en la Quinta de Olivos, un rato después de que Javier Milei se reuniera con el expresidente Mauricio Macri. El diputado aseguró hoy que el mandatario le brindó todo su apoyo en ese encuentro porque, dijo “sabe quién soy”.

“El primero que me hubiera pegado una patada en el ojete (sic) es Javier Milei, porque él lo que dice, lo hace. Él no quiere corruptos en el gobierno. Y está perfecto que no quiera un gobierno que tenga corruptos”, graficó.

Espert también dijo que va a dar “todas las explicaciones que hagan falta”, tanto en la Justicia como públicamente.

Más allá de su relación con Milei, el candidato a diputado fue consultado sobre si sentía que los militantes libertarios lo seguían apoyando, a pesar de la situación que vive.

“No solo lo sigue bancando a Espert, sino que Espert es funcional a un proyecto liberal para transformar a la Argentina, que es lo importante. Y que no podemos bajar los brazos en el medio del cruce del río este que trae dolores, sí, no hay duda. Y lo reconocemos. Nos hemos equivocado también, motivo por el cual la gente está caliente como una plancha con nosotros en algún lugar. Bueno, les pedimos disculpas por los errores. No vivimos en Narnia, tomamos en cuenta los errores”, aseveró.