sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hacia adelante

Espert reiteró que mantendrá su candidatura: "Agradezco públicamente el apoyo del presidente"

El economista y postulante a diputado nacional contó que fue él quién le pidió reunirse ayer en Olivos. Durante una entrevista radial, afirmó que la está pasando “muy mal” y se quebró varias veces

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Espert confirmó que mantendrá su candidatura.

José Luis Espert confirmó que mantendrá su candidatura.

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reiteró hoy que mantendrá su postulación, agradeció el apoyo que recibió del presidente Javier Milei y admitió que la está pasando “muy mal” por las acusaciones que lo vinculan con Fred Machado, un argentino con pedido de extradición de los Estados Unidos en una causa por narcotráfico.

Lee además
diputados: la oposicion convoco a una reunion muy caliente, con interpelaciones, dnu, y la remocion de espert
Congreso

Diputados: la oposición convocó a una reunión muy caliente, con interpelaciones, DNU, y la remoción de Espert
En una entrevista, Milei comparó al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, con Lionel Messi.
En una entrevista

Milei comparó a Bessent con Messi, volvió a bancar a Espert y se refirió a la pobreza

En una extensa entrevista con Radio Mitre, Espert también se quebró en varias oportunidades, aunque dijo que su “lado B” lo mantiene con fuerzas para seguir en carrera para renovar su banca en la Cámara baja.

“De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado”, sostuvo.

El economista contó que fue él quien le pidió al Presidente el encuentro que mantuvieron ayer en la Quinta de Olivos, y negó que esa charla haya sido para presentarle su renuncia a la candidatura. “Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, sostuvo.

“Jamás, jamás”, insistió Espert cuando el periodista Gabriel Anello le repreguntó si el Presidente le había sugerido dejar la candidatura.

“Estoy totalmente convencido (de continuar). Y además convencido que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia y los hechos de parte de este impresentable de Grabois”, subrayó.

Desde el inicio de la entrevista, Espert se mostró dolido y se quebró en varias oportunidades. “La estoy pasando muy mal. Un momento muy angustiante. Al mismo tiempo, con mucha bronca, con mucha irritación, con muchas sensaciones muy mezcladas”, dijo en el inicio.

“Solo por haber estado un año dedicado a la política, que fue en 2019. O sea, después de cuarenta años de decir lo mismo todos los días sobre las ideas de la libertad, había decidido plantearme la idea de hacer política. Hago política y groseramente en un par de años era narco. Entonces, la verdad que cuando yo recuerdo eso, eh, no puedo creer lo que, lo que, lo que te puede hacer la política. Y también siento bronca contra esta basura de Grabois”, agregó al borde de las lágrimas.

Espert estuvo ayer en la Quinta de Olivos, un rato después de que Javier Milei se reuniera con el expresidente Mauricio Macri. El diputado aseguró hoy que el mandatario le brindó todo su apoyo en ese encuentro porque, dijo “sabe quién soy”.

“El primero que me hubiera pegado una patada en el ojete (sic) es Javier Milei, porque él lo que dice, lo hace. Él no quiere corruptos en el gobierno. Y está perfecto que no quiera un gobierno que tenga corruptos”, graficó.

Espert también dijo que va a dar “todas las explicaciones que hagan falta”, tanto en la Justicia como públicamente.

Más allá de su relación con Milei, el candidato a diputado fue consultado sobre si sentía que los militantes libertarios lo seguían apoyando, a pesar de la situación que vive.

“No solo lo sigue bancando a Espert, sino que Espert es funcional a un proyecto liberal para transformar a la Argentina, que es lo importante. Y que no podemos bajar los brazos en el medio del cruce del río este que trae dolores, sí, no hay duda. Y lo reconocemos. Nos hemos equivocado también, motivo por el cual la gente está caliente como una plancha con nosotros en algún lugar. Bueno, les pedimos disculpas por los errores. No vivimos en Narnia, tomamos en cuenta los errores”, aseveró.

Temas
Seguí leyendo

Calingasta e Iglesia: un mismo problema con las boletas de la luz y un mismo pedido vecinal

Mauricio Macri aseguró que fue "muy buena" su cumbre con Milei

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Multa de $77.000 para quienes le saquen fotos a su voto con la boleta única

Qué plazo tiene Milei para sacar a Espert de la boleta en PBA y cuánto le costaría

Milei, tras una nueva reunión con Macri: "Acordamos trabajar juntos"

Canasta básica del jubilado: Estiman que ya superó el millón y medio de pesos

Un grupo de países salieron a apoyar a Argentina en su apelación contra el fallo por YPF

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mauricio Macri, ex presidente.
En sintonía

Mauricio Macri aseguró que fue "muy buena" su cumbre con Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo
Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo

Te Puede Interesar

San Martín, al borde del abismo: empató con Instituto y quedó último en todo
Torneo Clausura

San Martín, al borde del abismo: empató con Instituto y quedó último en todo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Imagen ilustrativa
Investigación

Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación

Lugares abandonados: antes, el cine del Barrio Ferroviario; hoy, un baldío más video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: antes, el cine del Barrio Ferroviario; hoy, un baldío más

El utilitario terminó con la luneta destruida tras el impacto del ciclista.
En Las Chacritas

Doloroso descuido en 9 de Julio: un ciclista, hospitalizado tras chocar un auto estacionado en la Ruta 20