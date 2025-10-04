sábado 4 de octubre 2025

En sintonía

Mauricio Macri aseguró que fue "muy buena" su cumbre con Milei

El expresidente se reunió dos veces en cinco días con el actual mandatario en la Quinta de Olivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mauricio Macri, ex presidente.

El expresidente Mauricio Macri destacó este sábado la reunión que tuvo con Javier Milei en la Residencia de Olivos, la segunda en cinco días, reclamó una "etapa de cambios" para avanzar en "reformas estructurales" y habló de la importancia de unir fuerzas en el Congreso.

Macri visitó en la tarde del viernes a Milei después del reencuentro que habían protagonizado el domingo tras un año sin hablar. En ambas cumbres estuvo el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que fue clave para acercarlos nuevamente.

"La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", dijo Macri este sábado en un mensaje publicado en su perfil de la red social X (exTwitter).

Y en este sentido, agregó: "Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite". En la reunión de este viernes también estuvo la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir", insistió Macri en X.

Milei también había valorado la reunión en la residencial presidencial al calificarla como "muy fructífera". "Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente", sostuvo el Presidente en X minutos después del encuentro.

El mensaje de Macri tras la nueva cumbre en Olivos da cuenta de un acercamiento entre ambos después de críticas cruzadas. También fue todo un gesto la presencia de Karina Milei, a quien el expresidente había cuestionado en más de una oportunidad. Macri y Karina habían comenzado a dejar de lado las diferencias en agosto, cuando se reunieron solos a un mes de las elecciones bonaerenses.

El encuentro de este viernes fue más distendido que el primero, que sirvió para empezar a limar diferencias y recomponer la relación, con Francos como mediador. "El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante", había señalado Macri en X.

FUENTE: CLarín

