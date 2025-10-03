viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Diputados: la oposición convocó a una reunión muy caliente, con interpelaciones, DNU, y la remoción de Espert

La oposición en Diputados busca asestarle otra serie de derrotas parlamentarias al gobierno nacional a pocos días de las elecciones legislativas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de postergar la presentación de la nota por sobreponerse al debate del Presupuesto 2026, la oposición en su conjunto elevó el pedido de sesión especial para este miércoles 8 de octubre a las 12. Con un temario de 40 ítems, se destacan la reforma de la Ley de DNU (26.122) y los emplazamientos al pedido de remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el establecimiento de un cronograma del tratamiento de la “ley de leyes”.

Lee además
presentaron un proyecto para echar a jose luis espert de la camara de diputados
Escándalo

Presentaron un proyecto para echar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados
estafa libra: karina milei volvio a faltar a la convocatoria de diputados
Investigación

Estafa Libra: Karina Milei volvió a faltar a la convocatoria de Diputados

También está el emplazamiento a la moción de censura contra Guillermo Francos por el incumplimiento de la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad; la aprobación final para la selección de la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; el emplazamiento de un pedido de informes verbales al ministro de Economía, Luis Caputo, por el acuerdo económico con el gobierno de Estados Unidos.

Del mismo modo, también está el dictamen para interpelar a la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a los hechos públicos a través de los audios que han trascendido en la prensa, atribuidos al por entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presuntos pagos ilegales, y en especial sobre las declaraciones que involucrarían a los funcionarios.

Como viene sucediendo durante en este período ordinario, el pedido de sesión especial lleva las firmas de los jefes de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, y Democracia para Siempre, Pablo Juliano; Oscar Agost Carreño y Mónica Fein de Encuentro Federal y la sorpresa fueron las firmas de Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano de Coherencia, quienes hasta hace dos meses atrás integraban La Libertad Avanza. Por su parte, la Coalición Cívica esta vez no firmó la nota.

El primer proyecto del temario cuenta con dictamen y se trata de la modificación en los plazos, la vigencia y el recorrido parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia (Ley 26.122). El texto cuenta con la media sanción del Senado y de aprobarse en la Cámara baja se convertirá en ley. Sin embargo, el presidente Javier Milei consideró que se trata de una “maniobra de cambiar las reglas del juego” y confirmó que será vetada.

El segundo ítem presentado en el temario de la sesión especial pedida por el grueso de la oposición es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Eduardo Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos.

Respecto al debate del Presupuesto 2026 hay dos emplazamientos que impactan de lleno en el tratamiento: primero, está el expediente para definir un cronograma de reuniones que fije como día de reuniones informativas a cada martes y jueves dejando libre los miércoles para futuras sesiones. Este tema es de gran interés en la oposición dialoguista -Encuentro Federal y Democracia para Siempre-.

Luego, está el pedido de remoción de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, impulsado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Coherencia. En medio en la presunta vinculación con el narcotráfico y el recibo de un pago de 200.000 dólares, la oposición lleva el emplazamiento al recinto. Cabe recordar que la remoción de una presidencia, una vez que tenga el dictamen en Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, requiere mayoría simple.

Con relación a la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por el Gobierno nacional, pero sin ejecución presupuestaria, el temario incluye los pedidos para iniciar la moción de censura contra Guillermo Francos (son 3 textos de UP, Encuentro y Coherencia), un pedido de informes verbales y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento con la ejecución real de la ley insistida por el Congreso de la Nación.

Luego de la reunión de Milei con Donald Trump y la posibilidad real de un desembolso económico proveniente del Tesoro de los Estados Unidos, están también un pedido de informes verbales contra Luis Caputo y el proyecto de resolución que impulsó Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre todo empréstito tomado por Argentina.

Otro tema saliente del temario es el veto a la modificación de la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural que contempla la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales, el cual fue impulsado por los 24 gobernadores en junio pasado y cuenta con el primer rechazo del Senado.

El ambicioso temario que presentó la oposición para ir al recinto el miércoles 8 incluye, también, la declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; el programa nacional de lucha contra la enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional a Brigadier Estanislao López considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”. Los 3 proyectos cuentan con dictamen.

Por último, el espectro de bloques opositores llevará una serie de emplazamientos más: la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); y la solicitud contra el Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Temas
Seguí leyendo

Diputado sorprendió a Espert con una remera llena de ironía

Diputados: sesiona la comisión de Presupuesto con Espert al frente, pese al pedido mayoritario de que se aparte

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución

Diputados repudiaron el cierre de CINE.AR, y exigieron explicaciones al Ejecutivo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Multa de $77.000 para quienes le saquen fotos a su voto con la boleta única

Qué plazo tiene Milei para sacar a Espert de la boleta en PBA y cuánto le costaría

Milei, tras una nueva reunión con Macri: "Acordamos trabajar juntos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La planta de Minas del Pueblo S.A.
Investigación

Qué dice la prensa de Guatemala sobre la minera que le habría pagado a Espert los 200.000 dólares

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Te Puede Interesar

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa
Sindicalismo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones
Estafa virtual

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones

La Peque Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial
Tras la condena

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial