Presentaron un proyecto para echar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados

Legisladores de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Coherencia (ex La Libertad Avanza) presentaron un pedido de expulsión para el diputado nacional José Luis Espert, quien también presidió la Comisión de Presupuesto del recinto. El pedido solicitó la exclusión de Espert de la Cámara baja.

El proyecto de resolución contó con la firma de 37 diputados, en su gran mayoría pertenecientes a Unión por la Patria. La diputada peronista Victoria Tolosa Paz encabezó la iniciativa. Entre los firmantes se incluyeron a sus pares Daniel Gollán, Eduardo Valdés, y Santiago Cafiero. Adicionalmente, firmaron los cuatro integrantes del bloque Coherencia: Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

El documento argumentó la solicitud de exclusión señalando la “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento”. Estos hechos se relacionaron con el narcotráfico y el fraude. Los diputados invocaron el artículo 66 de la Constitución Nacional, el cual estableció que cada Cámara pudo con dos tercios de votos remover o excluir a cualquiera de sus miembros por inhabilidad moral sobreviniente.

Vínculo con Fred Machado

El pedido de los diputados llegó luego de que se diera a conocer o se conoció el vínculo de Espert con el empresario Antonio Fred Machado, acusado por narcotráfico. Machado fue un detenido por narcotráfico. Además, en las últimas horas se conoció un video donde el economista agradeció a Fred Machado. La causa sobre esta relación se investigó en Estados Unidos. Alli se presentó documentación que probaría la entrega por parte de Machado, de 200.000 dólares a Espert.

La Defensa Presidencial

El presidente Javier Milei respaldó a José Luis Espert, quien fue el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Milei minimizó las denuncias, definió las acusaciones como “chimentos de peluquería”, y afirmó que se trató de “otra operación” mediática hecha para ensuciar. El Presidente señaló como algo sospechoso que la denuncia apareció justo en periodo electoral. Cuando a Milei le mencionaron que no fue un chisme sino una causa en Estados Unidos, él respondió que “avance la Justicia”.