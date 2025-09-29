lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Vinculos narcos: Espert denuncia campaña sucia, y el peronismo lo quiere afuera de la comisión de Presupuesto

El diputado nacional José Luis Espert atribuyó la información que da cuenta de su relación con el sospechoso y preso por narcotráfico Fred Machado a una "campaña sucia".

Por Guido Berrini
José Luis Espert junto a Fred Machado, preso por narcotraficante y a la espera de la extradición a Estados Unidos.

José Luis Espert junto a Fred Machado, preso por narcotraficante y a la espera de la extradición a Estados Unidos.

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, denunció una "campaña sucia" por parte del kirchnerismo, que "viene desde 2021", luego de que este fin de semana circularan artículos periodísticos sobre presuntos vínculos entre el diputado y el capo narco "Fred" Machado, que se encuentra preso en Estados Unidos.

Lee además
triple femicidio en florencio varela: espert arremetio contra kicillof
Campaña

Triple femicidio en Florencio Varela: Espert arremetió contra Kicillof
jose luis espert, tras sospechas de vinculos narcos, complicado con su declaracion jurada
Justicia

José Luis Espert, tras sospechas de vínculos narcos, complicado con su declaración jurada

"Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión", reconoció Espert en TN sobre su encuentro con Machado, pero marcó: "Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos".

Este domingo, El Diario AR publicó una nota titulada "Espert figura como receptor de US$ en un registro de “Fred” Machado, el argentino acusado en EE.UU. de narcotráfico y fraude". En la misma línea, Perfil informó: "Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso".

Ambos artículos periodísticos detallan que en febrero de 2020, Espert recibió "un giro de 200.000 dólares", de acuerdo con la denuncia penal que presentará el abogado y candidato del peronismo, Juan Grabois.

Antonio Fred Machado está detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. También enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero. Por estas razones, diputados de Unión por la Patria anticiparon que pedirán que se remueva a Espert de su cargo como presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso.

Así lo informó Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, en sus redes sociales: "Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gerpmartinez/status/1972632013015503194?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972632013015503194%7Ctwgr%5E54d0555128fb4dbeb45ef8eacfc8936d69e36fe6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fjose-luis-espert-conto-conocio-capo-narco-fred-machado-denuncio-campana-sucia-kirchnerismo_0_PGfYi05jp8.html&partner=&hide_thread=false

En el marco de esta polémica, Espert se bajó este domingo de un acto de campaña que iba a protagonizar en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, donde los vecinos lo esperaban con una intervención a modo de protesta.

Antecedentes

No es la primera vez que las denuncias por vínculos con el narcotráfico aparecen en la campaña de Espert. En 2021, cuando aspiraba a la silla en Diputados que tiene ahora, el frente liberal Vamos, del cual formaba parte entonces, entró en un conflicto interno a raíz de la relación de Espert con un supuesto aportante narco a su campaña electoral.

Ya en ese entonces se hacía referencia al caso de Federico Machado. Por eso, la Mesa del partido Republicanos Unidos, que dirigía Ricardo López Murphy, le exigió explicaciones al economista y la fuerza comunicó oficialmente que hasta tanto Avanza Libertad, el espacio de Espert, "no acceda a una auditoría externa para ver cómo se financia, no continuará con las negociaciones en el marco de un frente republicano".

Luego, en enero de 2022, Espert mantuvo un cruce en redes sociales con el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien lo acusó de tener "vínculos con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados".

El economista respondió desestimando "la opereta" que armaron "los liberales" y le recordó su vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner.

Temas
Seguí leyendo

Le revisamos el celular a Estefanía Fernández: el emoji de "diput-hada" y el sticker de Chucky, sus elegidos

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato

Radiotelescopio CART en Barreal: Marcelo Orrego, entre la cautela y el optimismo

Fiesta Nacional del Sol: ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa. 
Accidente

Una nena de 2 años fue atropellada por un remis que se dio a la fuga en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan
Caja de Acción Social

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

Marcelo Orrego y Silvia Fuentes este lunes en la primera entrega de netbooks a estudiantes, en el Velódromo de Pocito.
Plan estatal

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos
Paren en Off

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos