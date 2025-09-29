Milei defendió el rumbo económico en Tierra del Fuego: "¿Quieren volver a...

El presidente Javier Milei visitó este lunes Tierra del Fuego, con una agenda que incluyó un recorrido por empresas locales, definiciones sobre el rumbo económico nacional y un mensaje enfático sobre la necesidad de dejar atrás el pasado en las próximas elecciones legislativas. En ese contexto, mantuvo un diálogo con la fm local Aire Libre, en el que se refirió a las críticas y resistencias que enfrenta su gestión, atribuyéndolas a la magnitud de las reformas que impulsa. “ Imaginate alguien que está haciendo una reforma de 180 grados como la que estamos impulsando nosotros, evidentemente el statu quo se va a quejar ”, afirmó.

El jefe de Estado destacó una vez más los logros alcanzados por su gestión, poniéndolos en contraste con la herencia recibida. “ ¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar ”.

En ese punto subrayó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino”, insistió Milei y pidió que la ciudadanía lo acompañe.

“Esta es una elección nacional. Entonces lo que se pone en juego son estas cosas... ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, expresó el presidente Milei.

El presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Mile, Luis Galli (presidente de Newsan), Agustín Coto (diputado provincial), y Rene Ceballos (director industrial de Newsan) durante la recorrida

Milei habló sobre las protestas de la UOM

Más adelante, el Presidente se refirió a la situación de la industria fueguina, que registra una serie de reclamos desde hace meses, vinculado a la política de apertura de las importaciones. Allí identificó al sindicalismo argentino como un actor alineado con intereses políticos y con lo que denominó “el partido del Estado”, un modelo que, según él, ha llevado al país de la prosperidad al subdesarrollo durante las últimas siete u ocho décadas. En concreto y frente a las movilizaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros sectores, Milei sostuvo que su administración representa “la esperanza de un futuro mejor” y defendió los resultados obtenidos hasta el momento: “Lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan”.

Los gremios vienen advirtiendo que la baja en los aranceles a las importaciones puso en riesgo a la industria fueguina, donde se produce y comercializa tecnología. En su paso por la planta de Newsan, uno de los focos de conflicto, el mandatario destacó la interacción con los trabajadores y aseguró que tuvo “una muy linda experiencia”.

Sobre el régimen fiscal de Tierra del Fuego, Milei defendió la vigencia de los derechos adquiridos y los acuerdos existentes, y consideró que la provincia es un ejemplo de los beneficios de reducir la carga impositiva. “Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos”, sostuvo, sugiriendo que el modelo fueguino podría replicarse en otras regiones.

La relación con el gobernador de Tierra del Fuego

En cuanto a la relación institucional con las autoridades provinciales, Milei explicó que mantiene los canales formales a través del ministro del Interior y el jefe de Gabinete, quienes gestionan la mayor parte de los vínculos con las provincias. Aunque reconoció que no ha dialogado directamente con el gobernador Gustavo Melella, aclaró que los mecanismos institucionales funcionan tanto de manera directa como indirecta.

image

No obstante, en grupos de WhatsApp vinculados a funcionarios locales circularon mensajes que pedían un recibimiento hostil para Milei. Según la agencia NA, chats vinculados a dirigentes de Fuerza Patria, pidieron a funcionarios, militantes y simpatizantes a intensificar la colocación de carteles con consignas opositoras tanto en viviendas como en vehículos, y a organizarse para movilizaciones en Ushuaia.

En uno de los textos, se solicitó a “nuestros funcionarios y amigos de Fuerza Patria” que aceleren la pegatina de cartelería, mientras que para la ciudad de Río Grande se dispuso que la coordinación quedara bajo la responsabilidad de Rodrigo Dume, referente local, según detalló NA.

Un nuevo mensaje amplió el alcance de la convocatoria, citando a todos los funcionarios y personal de gabinete a reunirse a las 17 en la Plaza Cívica de Ushuaia. El objetivo de este encuentro, de acuerdo con la información difundida, es manifestarse “en repudio de la visita de Milei en Tierra del Fuego”, portando banderas argentinas y carteles con la consigna “Fuera Milei”.

Macro y Micro

El presidente rechazó la distinción entre economía macro y micro, calificándola como una discusión superada en la teoría económica moderna. “La macro es la suma de toda la micro. Por lo tanto, eso no existe”, sentenció. Al referirse a los indicadores sociales, Milei aseguró que su gobierno ha logrado que “12 millones de personas salieran de la pobreza”, aunque reconoció que el 31% de la población sigue en esa situación. “Es un número enorme, dolorosísimo. ¿Pero vos preferís tener 12 millones más de pobres? O como nos dejó el kirchnerismo, que nos dejaba plantada una hiper y el 98% de los argentinos iba a ser pobre”, argumentó, responsabilizando a la administración anterior por la crisis heredada.

El mandatario describió el contexto recibido como una combinación de los peores momentos de la historia económica argentina: un desequilibrio monetario superior al del “Rodrigazo” de 1975, indicadores sociales peores que los de 2001 y un Banco Central en condiciones más graves que antes de la hiperinflación de la gestión de Raúl Alfonsín. En ese marco, destacó que “hay 6 millones de argentinos que hoy comen y antes no comían, porque hoy la indigencia cayó a 7%”.

Milei cerró la entrevista enmarcando la contienda electoral en una disyuntiva nacional entre dos modelos: uno que, en su mirada, conduce al progreso y otro que perpetúa la pobreza y la dependencia del Estado.

Cómo fue la recorrida de Milei por Newsan

Durante la jornada, Milei recorrió dos de las plantas industriales de Newsan en Ushuaia. El mandatario estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, así como por los candidatos de La Libertad Avanza para las próximas elecciones del 26 de octubre, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.

La comitiva fue recibida por el CEO y Presidente de Newsan, Luis Galli, y por el Director Industrial, René Ceballos. Ambos presentaron los principales avances de la compañía en desarrollo tecnológico, empleo calificado e inversión industrial. En la actualidad, Newsan emplea a más de 10.000 personas en 8 plantas industriales y 3 centros logísticos y de distribución, posicionándose como uno de los grupos industriales más relevantes del país, con presencia en sectores estratégicos como electrónica, movilidad urbana, consumo masivo, energía, pesca y alimentos.

image

Durante la visita, el presidente argentino pudo observar de cerca las distintas líneas de producción, incluyendo la planta dedicada a la fabricación de celulares y la planta de inserción automática de placas de circuito impreso, considerada clave en los procesos de innovación tecnológica de la empresa.