lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mesa ampliada

Guillermo Francos encabezó la cuarta reunión del Consejo de Mayo

Ante la ausencia del presidente Javier Milei, de campaña en Tierra del Fuego, el jefe de Gabinete encabezó el encuentro en la Casa Rosada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con mesa ampliada, se llevó a cabo este lunes en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada la cuarta reunión del Consejo de Mayo, encabezado por su presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Lee además
el peronismo quiere destituir a guillermo francos: que pasa si lo consigue
Polémica

El peronismo quiere destituir a Guillermo Francos: qué pasa si lo consigue
diputados quieren destituir a guillermo francos
Congreso

Diputados quieren destituir a Guillermo Francos

Durante el encuentro, que iba a realizarse días atrás pero se postergó una semana, los representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobernadores, el sector empresario y sindical abordaron la discusión sobre una iniciativa de reforma tributaria.

La reforma impositiva, junto a la laboral y previsional, forma parte de los temas que el gobierno de Javier Milei pretende llevar al recinto el año próximo, tras el recambio parlamentario.

Participaron este lunes los consejeros Federico Sturzenegger, ministro de ministro de Desregulación y Transformación del Estado; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada (UCR); el diputado nacional Cristian Ritondo (Pro); el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; el presidente de la UIA, Martín Rappallini; y la secretaría técnica del Consejo de Mayo, Cecilia Domínguez.

En esta oportunidad también estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; los diputados nacionales Lisandro Nieri (UCR) y Luciano Laspina (Pro); el senador de la provincia de Mendoza Martín Kerchner; el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz; y el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.

Se trata de la cuarta reunión del organismo que trabaja en un informe final que aspira a presentar durante el mes de diciembre en el Congreso Nacional. En los primeros tres encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación.

Temas
Seguí leyendo

El peronismo quiere interpelar a Caputo y otros funcionarios por las "retenciones 0"

Milei suspendió la campaña en Tierra del Fuego tras incidentes y marchas opositoras

Piden que el papa León XIV interceda ante Maduro por el genderme argentino detenido

Qué provincias visitará Javier Milei antes de la presentación de su libro con show musical

Octubre llega carísimo: mirá todos los aumentos que se vienen

La ministra Palma habló de la elección del fiscal General: "No me interesa el apellido ni los vínculos"

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: el amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos

Vinculos narcos: Espert denuncia campaña sucia, y el peronismo lo quiere afuera de la comisión de Presupuesto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿aplica el cupo femenino en la conformacion de la terna para fiscal general?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina