Guillermo Francos encabezó la cuarta reunión del Consejo de Mayo

Con mesa ampliada, se llevó a cabo este lunes en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada la cuarta reunión del Consejo de Mayo, encabezado por su presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Durante el encuentro, que iba a realizarse días atrás pero se postergó una semana, los representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobernadores, el sector empresario y sindical abordaron la discusión sobre una iniciativa de reforma tributaria.

La reforma impositiva, junto a la laboral y previsional, forma parte de los temas que el gobierno de Javier Milei pretende llevar al recinto el año próximo, tras el recambio parlamentario.

Participaron este lunes los consejeros Federico Sturzenegger, ministro de ministro de Desregulación y Transformación del Estado; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada (UCR); el diputado nacional Cristian Ritondo (Pro); el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; el presidente de la UIA, Martín Rappallini; y la secretaría técnica del Consejo de Mayo, Cecilia Domínguez.

En esta oportunidad también estuvieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; los diputados nacionales Lisandro Nieri (UCR) y Luciano Laspina (Pro); el senador de la provincia de Mendoza Martín Kerchner; el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz; y el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.

Se trata de la cuarta reunión del organismo que trabaja en un informe final que aspira a presentar durante el mes de diciembre en el Congreso Nacional. En los primeros tres encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación.