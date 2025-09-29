lunes 29 de septiembre 2025

Congreso

El peronismo quiere interpelar a Caputo y otros funcionarios por las "retenciones 0"

Los diputados del peronismo quieren explicaciones sobre la medida, muy criticada por los productores, y que benefició a las grandes exportadoras por más de 1.500 millones de dólares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución para interpelar a Luis Caputo, ministro de Economía; a Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Juan Pazo, director general del ARCA por lo ocurrido con la quita de retenciones y la posterior vuelta atrás sucedida durante la semana pasada.

“¿Qué mensaje se envía al interior productivo del país cuando se toman decisiones de esta magnitud a espaldas de la gran mayoría de los productores agropecuarios? Ni siquiera convocaron a la Sociedad Rural Argentina, a la Confederación Ruralistas de Argentina, a Coninagro o a la Federación Agraria, por mencionar algunas”, cuestionó el legislador de Unión por la Patria.

Según el propio Valdés, el contenido de esta iniciativa nace a raíz de la nota publicada este domingo por el periodista Jorge Fernández Blanco de La Nación en la que relató sobre una presunta reunión entre el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario de Finanzas y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto al titular de la Cámara de la Industria Aceitera y la Cámara de Exportadoras de Cereales, Gustavo Idígoras, el 21 de Septiembre, un día antes de la promulgación del DNU 682/2025.

En esa línea, cargó: “Ese DNU eliminó de manera abrupta las retenciones a exportaciones de granos y derivados por un cupo de USD 7.000 millones, que fue consumido en apenas 48 horas por un grupo reducido de grandes exportadoras, con un costo fiscal estimado de USD 1.500 millones para el Estado argentino”.

Por otro lado, Valdés, añadió que “más allá del perjuicio fiscal y de la falta de transparencia de la medida, lo que aquí corresponde subrayar es el sesgo político y sectorial de la negociación. En esa mesa virtual, de la cual surgió una de las decisiones económicas más trascendentes del año, se sentaron funcionarios del Gobierno y representantes exclusivos de CIARA-CEC, mientras que las demás entidades del agro fueron marginadas del debate”.

“Lejos de un proceso abierto, plural y transparente, lo que surge de la nota es la imagen de un acuerdo reservado entre el Gobierno y un grupo concentrado de intereses, donde los grandes exportadores capturaron beneficios extraordinarios sin que los productores, ni la sociedad en su conjunto, tuvieran siquiera voz”, criticó el diputado nacional de Unión por la Patria.

Por último, Eduardo Valdés señaló que “los funcionarios citados deben comparecer ante esta Cámara y explicar por qué el Gobierno eligió a un solo interlocutor, dejando afuera al resto del sector agropecuario y comprometiendo recursos públicos”.

Temas
