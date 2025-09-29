Piden que el papa León XIV interceda ante Maduro por el genderme argentino detenido

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo , le pidió este lunes al papa León XIV que interceda por su liberación y la de todos los presos políticos en ese país, que la ONG Foro Penal cifra en 823.

Negociación Bukele le habría ofrecido a Maduro un intercambio de presos venezolanos por el gendarme argentino y otros detenidos

“Su santidad papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos”, expresó María Alexandra Gómez en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/1972650538727563474&partner=&hide_thread=false Su Santidad Papa León XIV @Pontifex_it le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela.



Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos, es un padre de familia, el pilar fundamental de mí familia. Somos gente de Fe y creemos en la justicia.… pic.twitter.com/V2nEUEY8If — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) September 29, 2025

Además, indicó que “no puede haber canonización con presos políticos” en Venezuela, en referencia a la santificación del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, el próximo 19 de octubre.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar por tierra desde Colombia.

De qué se acusa a Nahuel Gallo

En diciembre del año pasado, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó que Gallo había sido procesado por la Justicia chavista por supuesta vinculación a “un grupo de personas” que intentó “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas” con “apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”.

En un comunicado, el MP expresó que Gallo fue detenido al ingresar “irregularmente” a Venezuela “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.

La versión es contraria a la del gobierno de Javier Milei, que asegura que el viaje del gendarme tuvo como “único propósito visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.

Tras la captura de Gallo, Milei acusó a Nicolás Maduro de tomar de rehenes a extranjeros para “asegurarse su impunidad” de cara a la juramentación presidencial en Venezuela, que tuvo lugar en enero tras unas cuestionadas elecciones en julio de 2024.

Foro Penal computa 89 extranjeros detenidos en prisiones venezolanas, considerados por la organización como presos políticos.

El gobierno de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y los señalados como tal están detenidos por la comisión de distintos delitos.