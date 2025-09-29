lunes 29 de septiembre 2025

Documento

Quién vinculó en la justicia de Estados Unidos a José Luis Espert con el empresario preso por narcotráfico, Fred Machado

Una ex colaboradora de Fred Machado, presa y "arrepentida" para morigerar su pena, entregó a la justicia de Texas una contabilidad fantasma del presunto narcotrafgicante, donde figuran los 200.000 dólares para José Luis Espert.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Debra Mercer-Erwin manejaba uno de los fiedicomisos a través de los cuales Fred Machado lavaría dinero del narcotráfico

Debra Mercer-Erwin manejaba uno de los fiedicomisos a través de los cuales Fred Machado lavaría dinero del narcotráfico

Debra Mercer-Erwin manejaba uno de los fiedicomisos a través de los cuales Fred Machado lavaría dinero del narcotráfico

Debra Mercer-Erwin manejaba uno de los fiedicomisos a través de los cuales Fred Machado lavaría dinero del narcotráfico

El diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza (LLA), se encuentra gravemente comprometido tras la revelación de documentos judiciales de Estados Unidos que lo vinculan con un presunto aporte de 200.000 dólares provenientes de una vasta red de narcotráfico y lavado de dinero.

La información se desprende de registros de la fiscalía del Distrito Este de Texas, que investiga las operaciones de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino detenido en Neuquén en 2021 y actualmente con pedido de extradición a Estados Unidos.

El inicio del vínculo y la oferta de apoyo logístico

El contacto entre Espert y Machado, presunto mecenas de la operación, se habría establecido en marzo de 2019. Según el relato detallado en los documentos, el encuentro tuvo lugar en el interior de un Bombardier Challenger en el Aeroparque Jorge Newbery.

En esta reunión, Machado habría ofrecido a Espert y a su entonces candidato a vice, Luis Rosales, apoyo logístico completo, que incluía aviones, camionetas y fondos para la campaña. Un testigo de la campaña, que mantuvo su anonimato por temor a represalias, señaló que Machado «buscaba influencia política, como en Guatemala».

De hecho, la relación tuvo visibilidad pública en sus inicios. El 18 de abril de 2019, Espert viajó a Viedma en un King Air provisto por Machado para presentar su libro, agradeciendo expresamente: “Muchas gracias a Fred Machado por el apoyo”.

El apunte contable de 200.000 dólares

El principal elemento de prueba es un apunte contable, fechado el 1 de febrero de 2020. Este registro, extraído del fideicomiso Aircraft Guarantee Corporation, consigna un giro a nombre de Espert bajo la leyenda: “Wire out: US$200.000 / José Luis Espert”.

El fideicomiso Aircraft Guarantee Corp era gestionado por Machado y la estadounidense Debra Mercer-Erwin. Según las autoridades texanas, esta entidad fue utilizada como fachada para el registro ficticio de más de mil aviones en Texas, facilitando el transporte de cocaína desde Sudamérica. Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión en EE. UU. por estos hechos, mientras Machado permanece procesado.

Debra Mercer-Erwin manejaba uno de los fiedicomisos a través de los cuales Fred Machado lavaría dinero del narcotráfico

Debra Mercer-Erwin manejaba uno de los fiedicomisos a través de los cuales Fred Machado lavaría dinero del narcotráfico

La transferencia de los 200.000 dólares se encuentra dentro de esta contabilidad clandestina incorporada al expediente judicial de Texas. Los fiscales texanos estiman que el fraude aeronáutico involucrado en esta red alcanza los 350 millones de dólares, con parte de esos fondos presuntamente destinados a terceros.

Ramificaciones políticas y legales

Los documentos de Texas, que forman parte de un expediente de 95 páginas, fueron presentados ante la Justicia argentina por el dirigente social Juan Grabois, reabriendo una herida sobre el financiamiento de la campaña de 2019 del Frente Despertar.

La investigación argentina deberá determinar si los fondos provienen de actividades ilícitas, lo que podría constituir delitos de lavado de dinero o violaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La legislación argentina prohíbe expresamente los aportes de personas vinculadas a actividades ilícitas, con penas de prisión y la posible cancelación de la personería jurídica del partido.

El vínculo con Machado no solo incluye la transferencia financiera y el uso de un Bombardier Challenger y vehículos como una Jeep Cherokee durante la campaña, sino que también salpica a otros miembros de LLA:

  • Lorena Villaverde, diputada de LLA y candidata en Río Negro, está conectada a Machado a través de su esposo, Claudio Cicarelli, quien es señalado como testaferro del empresario en negocios mineros en Guatemala. Villaverde fue arrestada en 2023 en Florida con 450 gramos de cocaína.
  • Francisco Oneto, abogado de Machado en su defensa contra la extradición, es un aliado incondicional del presidente Javier Milei y ha representado legalmente al propio Espert.

Mientras Espert ha minimizado el vínculo y niega haber participado en el fraude o actividades de narcotráfico, el registro del pago de 200.000 dólares coincide con un aumento significativo en su patrimonio. Entre 2022 y 2024, su patrimonio declarado experimentó un incremento del 789%.

Machado, por su parte, resiste la extradición desde su prisión domiciliaria en Río Negro. Los fiscales de Texas, sin embargo, han sido contundentes, señalando que la red movió millones en efectivo, propiedades y minas.

